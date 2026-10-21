Bilim Kafe'de yapay zeka konuşuldu

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü iş birliğinde düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Lefkoşa’da “Yapay Zekâ Çağında Öğrenmek: Sorgulamak, Doğrulamak ve Sorumlu Kullanmak” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

İMO'dan verilen bilgiye göre, Pascucci Lefkoşa ev sahipliğinde cumartesi günü yapılan etkinlikte Prof. Dr. Ömer Delialioğlu, yapay zekâ teknolojilerinin eğitim ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkileri, yapay zekânın bilinçli, eleştirel ve sorumlu bir yaklaşımla kullanılması, elde edilen bilgilerin doğruluğunun sorgulanması, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve yapay zekâ araçlarının öğrenme süreçlerinde etkin kullanımı hakkında bilgi verdi.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Ömer Delialioğlu’na, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ile KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci tarafından plaket takdim edildi.