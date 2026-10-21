Hristodulidis'ten "Kronos" yatağı için müdahale

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in, “Kronos” yatağının değerlendirilmesine yönelik anlaşma sağlanması amacıyla İtalyan ENI şirketine müdahalede bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi “Kronos İçin Hristodulidis’in Müdahalesi” başlıklı haberinde enerji uzman Haralambos Ellinas’ın konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Ellinas, “Politis” radyosuna yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıslı Rum müzakere grubunun koşullara ilişkin çekincelerine rağmen sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde yer alan “Kronos” yatağının değerlendirilmesi konusunda, İtalyan ENI şirketiyle anlaşma sağlanmasına müdahale ettiğini belirtti.

Ellinas, İtalyan ENI şirketi yöneticilerinin, Hristodulidis’i telefonla arayarak konuya müdahale etmesini istediklerini söyledi.

Hristodulidis ile kurulan bu iletişimin, anlaşmanın ileriye götürülmesine olanak sağlayan siyasi müdahaleye yol açtığını söyleyen Ellinas, Kıbrıslı Rum müzakere grubunun bunun öncesinde ise koşulları kabul etmediğine dikkati çekti.

Ellinas, anlaşmanın ekonomik koşullarının bilinmediğini ancak Kıbrıs Cumhuriyeti için sınırlı ekonomik kazancın bulunduğuna dair bilgilerin yer aldığını ifade etti.

Bilgilerinin kaynağının sorulması üzerine Ellinas, enerji sanayi unsurlarıyla kurduğu temaslara atıfta bulundu.

Bu bilgilerin mesleki faaliyetlerine bağlı olarak bu sektörden geldiğine dikkati çeken Ellinas, büyük enerji anlaşmalarına yönelik müdahalelerin, özellikle devletler ve şirketler arasındaki müzakereler sonuçlanmadığı zaman alışılmadık bir uygulamayı teşkil etmediğini de söyledi.

Gazete, aynı programa Kıbrıslı Rum eski Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun da katıldığını Papanastasiu’nun, Hristodulidis’in müdahalesiyle ilgili bilgileri, ne kabul ne de reddettiğini belirtti.

Papanastasiu açıklamasında, “Kronos” ile ilgili anlaşmanın ekonomik şartlarına değinerek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğal gazın sıvılaştırılmasından kaynaklanan katma değere dahil olmadığını da kabul etti.