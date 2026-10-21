Güneyde kaçak ikamet eden 20 kişi tutuklandı
Kıbrıs’ın güneyinde polis tarafından dün gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde ülkede kaçak ikamet ettiği tespit edilen 20 kişinin tutuklandığı belirtildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde polis tarafından dün gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde ülkede kaçak ikamet ettiği tespit edilen 20 kişinin tutuklandığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Muhaceret ve Yabancılar Dairesi ile Göçmen ve Uluslararası Koruma Müsteşarlığı'nın, bu kişilerin tutuklanmasının ardından, ülkelerine geri gönderilmeleri için gerekli prosedürleri başlattığını yazdı.
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