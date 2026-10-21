FODER üyeleri Güzelyurt ve Lefke’yi objektiflerine yansıttı

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), üyelerine yönelik yurt içi fotoğraf gezileri kapsamında 18 Ekim 2026’da Güzelyurt ve Lefke bölgesini ziyaret etti.

Güzelyurt Tarihi Tren İstasyonu’nun bahçesinde bulunan CMC No. 3 lokomotifinin fotoğraflanmasıyla başlayan gezi, Saint Mamas Manastırı ile devam etti. Ardından Gaziveren Spor Kulübü’nde kahve ve ihtiyaç molası verildi.

24 kişilik FODER ekibinin katıldığı gezi kapsamında Cengizköy’deki Cengiz Topel Anıtı, Gemikonağı’ndaki eski CMC limanı ve deniz römorku, CMC Demir Madeni Limanı olarak da bilinen Kırmızı Liman, Soli Antik Kenti ve Tiyatrosu ziyaret edildi.

Lefke’de Şeyh Nazım Dergâhı, Osmanlı konakları, Lefke Madenci Anıtı ve trenler de fotoğraflanırken gezinin son durakları Gemikonağı Göleti ve hamamlar oldu.

Gezi boyunca katılımcılar, bölgenin tarihî ve doğal zenginliklerini fotoğraf karelerine yansıttı.