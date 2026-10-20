Dünya sinemasının Kasım ayındaki buluşma noktası Selanik Film Festivali 5 Kasım’da başlayacak

Murat OBENLER

Bu yıl 67. kez sinemaseverlerle buluşacak Avrupa’nın seçkin sinema buluşmalarından Selanik Uluslararası Film Festivali, 5-15 Kasım 2026 tarihlerinde başta Olympion Sineması ve Liman bölgesindeki salonlar olmak üzere şehrin dört bir yanına sinemanın coşkusunu taşıyacak. Aristotelous Meydanı'ndaki Olympion ve Pavlos Zannas sinemaları ile Liman bölgesindeki John Cassavetes, Stavros Tornes ve MOMus mekânlarında gerçekleştirilecek festival gösterimleri yanı sıra birçok yan etkinlik de yapılacak.

Papavassiliou'nun Kıbrıs-Yunanistan ortak yapımı “Yiannis” ve Türkiye’den Tunahan Kurt’un “Sineklerin Yasası” filmleri Agora Works in Progress Yarışması’nda

Agora Works in Progress Yarışması kapsamında Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz bölgesinden post-prodüksiyon aşamasındaki 11 filmlik seçki açıklandı. Bu seçkide Alexandros Voulgaris'in Swell filmi ön gösterimle yer alırken, Kyros Papavassiliou'nun yönettiği, Kıbrıs-Yunanistan ortak yapımı Yiannis (Yapımcı: Kyros Papavassiliou - Drytree Films, Ortak-Yapımcı: Konstantina Stavrianou – Graal ) seçkideki dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor . Tunahan Kurt’un yönettiği, Zeynep Ekmekci’nin yapımcılığını üstlendiği -FARO yapımı “Sineklerin Yasası” bu bölümde Türkiye’yi temsil edecek.

Mishiali’nin “The Lion at My Back” ve Aristidou’nun “Hold Onto Me” filmleri “Meet the Neighbors+” bölümünde olacak

Yunan Sineması Seçkisi bölümünde bu yıl 26 uzun metraj ve 27 kısa filmden oluşan kapsamlı bir Yunan sineması programı yer alıyor. Maria Plyta'nın 1953 yapımı Eve adlı restore edilmiş klasik filmi ile Alexis Alexiou'nun Sea of Glass draması da gösterilecek yapımlar arasında bulunuyor. Kıbrıslı yönetmen Tonia Mishiali’nin “The Lion at My Back” ve Myrsini Aristidou’nun “Hold Onto Me” adlı, Yunanistan ortak yapımı iki Kıbrıs filmi “Meet the Neighbors+” yarışma bölümüne seçildi.

Festival’den Oliver Laxe ile Nikos Grammatikos’a saygı duruşu

67. Festival iki ünlü yönetmene de saygıda bulunacak: Oliver Laxe ile Nikos Grammatikos. İzleyiciler ve eleştirmenler tarafından çok beğenilen Sirat filminin Galiçyalı yönetmeni, senarist ve oyuncu Oliver Laxe festivalin onur konukları arasında yer alıyor. "İlk çalışmalarından esinlenerek filmlerine ikonik bir mekan olarak hizmet etmiş, içsel keşfi, insanın hayatta kalışını ve bilinmeyeni simgeleyen çölde bir yolculuğa çıkacağız" diyen sanat yönetmeni Orestis Andreadakis festivalin “Çöle Hoş Geldiniz” başlıklı bir toplu gösterim yapacaklarını da açıkladı. Bu bölümde Oliver Laxe’in Mimozalar ve Sirat filmleri gösterilecek.

Nikos Grammatikos’a Altın İskender Onur Ödülü verilecek

Yunan sinemasının en sevilen ve beğenilen yönetmenlerinden Nikos Grammatikos’a etkinlik Altın İskender Onur Ödülü verecek, uzun ve kısa metrajlı filmlerinin toplu gösterimini yapacak. Çağdaş Yunan sinemasının en ikonik filmlerinden biri olan ve bu yıl 30. yılını kutlayan Truants ve Night Flowers filmlerinin özel gösterimleri izleyiciyle buluşacak. Ortak yapım projelerden “Adaletin Eli” gibi filmlerin dünya prömiyeri de Selanik'te yapılacak.

"Balkan Korku" kuşağı Türkiye ve Kıbrıs filmlerini bir araya getiriyor

67. Festival "Meet the Neighbors+" (Komşularla Tanışın+) bölümü kapsamındaki "Survey Expanded" (Genişletilmiş Bakış) seçkisi olan "Balkan Korku" (Balkan Horror) ile Balkanlar’ın ürkütücü yüzünü mercek altına alıyor. Efsaneler, folklor, tarihin hayaletleri, aile sırları ve nesiller arası travmalar; kült klasikler, B-filmleri, türler arası melez yapımlar ve Balkan sinemasının en tuhaf, tekinsiz hikâyeleriyle bir araya geliyor. Bu kuşakta Melodi Tözüm’ün yönettiği 2024 Türkiye yapımı “Jinn: Evil Eye” ve 2026 Kıbrıs-Kuzey Makedonya yapımı Minos Papas’ın yönettiği “Motherwitch” de yer alacak.

Kıbrıs Sineması, Selanik’te güçlü bir temsiliyet sağlıyor

Bu yıl Kıbrıs Sineması olarak Selanik’te güçlü bir temsiliyet sağlanıyor. Bu yıl Festival kapsamında yer alacak Kıbrıs yapımı filmler: The Lion At My Back (Yönt. Tonia Mishiali - Bark Like A Cat Films),

Hold Onto Me (Yönt. Myrsini Aristidou - Filmblades, One Six One Films),Worthy (Yönt. Christos Georgiou - Lychnari Productions), Motherwitch (Yönt. Minos Papas - Caretta Films) ve Apart (Yönt. Stelana Kliris - Meraki Films)

Ayrıca Boys of Summer (Yönt. Emilios Avraam-Boycott Films), Natura (Yönt. Marios Mettis-EFX Productions) ve Yiannis (Yönt. Kyros Papavassiliou-DryTree Films) filmleri de farklı bölümlerde sunulacak. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin küçük yapım ortağı olduğu Under The Judas Tree, Foreign Blood, Recrucified ve The Megalomaniacs filmleri de festivalde seyirci ile buluşacak.

Uluslararası Yarışmada 10 film Altın İskender için yarışacak

Festivalin en önemli bölümü olan Uluslararası Yarışma Kategorisi’nde yarışacak filmleri de açıklandı.

· Brave New Love, Maria Bäck, Danimarka-İsveç-Yunanistan, 106΄

· If I Go Will They Miss Me, Walter Thompson-Hernández, ABD, 91΄

· Les Indes, Pauline Julier, Nicolas Chapoulier, İsviçre-İspanya, 81΄

· Stand Up, Mari Sanders, Hollanda-Yunanistan, 95΄

· The Incomer, Louis Paxton, Birleşik Krallık, 101΄

· The Riverbank, Enock Carvalho, Matheus Farias, Brezilya-Almanya, 119΄

· Too Many Beasts, Sarah Arnold, Fransa, 95΄

· A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra, Jacqueline Lentzou, Yun.-Almanya-Fransa, 88΄

· A Whole Person Almost, Efthimis Kosemund Sanidis, Yun.-Bul-Almanya-Kıbrıs-Romanya, 111΄

· Titanic Ocean, Konstantina Kotzamani, Yunanistan-Almanya-Romanya-İspanya-Japonya, 131΄

Sofia Rozaki’nin "Spatial affects" (mekânsal etkiler) eseri festivalin görsel kimliğini oluşturuyor

Bu yılın görsel afiş tasarımı görsel sanatçı Sofia Rozaki tarafından yaratıldı. Rozaki’nin "Spatial affects" (mekânsal etkiler) adlı eseri festivalin bu yılki görsel kimliğinin temelini oluşturuyor. Rozaki, ilhamını sinema salonlarından ve festivalin çöle ayırdığı özel bölümden alıyor. "Spatial affects" (tuval üzerine akrilik boya ve sulu boya kalemleri, 150 x 180 cm) adlı eser yine 67. festival kapsamında sergilenecek.

Türkiye’den Yönetmen Emin Alper’in toplu gösterimi yapılacak

Türkiye’den yönetmen Emin Alper’in toplu gösterimi de bu yıl festival kapsamında yer alacak. Alper’in 2026 yapımı son filmi Kurtuluş (Salvation) da festivalde gösterilecek. Alper’in festival kapsamında Selanik seyircisiyle buluşması da bekleniyor.