“Devlet” yardım çığlığını duymadı

Tedavi için defalarca başvurduğu Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden ‘ret’ yanıtı aldığını iddia eden Harun Özer’in YENİDÜZEN aracılığıyla duyurmaya çalıştığı yardım çığlığını “devlet” duymadı.

YENİDÜZEN’in bugün manşetine taşıdığı Özer’in yardım talebi, yanıtsız kaldı…

Başbakanlık Basın Bürosu "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında, Başbakanlık binasında “uyuşturucu” konusunda, kendi ifadeleriyle “önemli bir toplantı” gerçekleştirildiğini yazsa da, Özer’e el uzatılmadı…

Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ve Polis Genel Müdürü Birinci Yardımcısı Ali Adalıer’in katıldığı söz konusu “önemli” toplantıda Üstel, “Hedefimiz genç nesilleri korumak” iddiasında bulunmuştu…