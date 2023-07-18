“Devlet” bile yasağa uymadı

Ertuğrul SENOVA

Ada genelini etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmak “kağıt üzerinde” yasaklandı ancak “devlet dahil” yasağa uyan pek olmadı.

YENİDÜZEN, kararda ifade edilen saatlerde inşaat ve motosikletli kuryelerin yine iş başında olduğunu gözlemledi, Çalışma Bakanlığı tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın denetlenmediğini ortaya koydu.

Yasağa uymayan inşaatlar arasında, “külliye” de yer aldı, devletin kendi aldığı karara uymadığı yorumlarının önü açıldı.

Başkent Lefkoşa’da, şehrin içine doğru gidildikçe inşaatlarda yasağa uyulduğu gözlemlenirken, Yenikent veya Gönyeli’nin gözden uzak noktalarındaki inşaatlarda işçilerin durmaksızın çalıştığı görüntülendi.

Bakanlık yasakladı ama denetlemedi

Çalışma Bakanlığı tarafından üretilen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, 17 Temmuz - 21 Temmuz tarihleri arasında, saat 12.00 ile 16.00 arasında dışarıda çalışmanın yasak olduğu ifade ediliyor.

İlgili kararda şu ifadelere yer verildi:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi’nin hava sıcaklığı tahminleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yüksek hava sıcaklığı altında çalışma tehlikesi kapsamında 17 Temmuz 2023 ile 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında sürekli olarak dışarıda güneş atlında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla, 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 36’ıncı maddesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanarak, saat 12.00 ile 16.00 arasında dışarıda açıkta (güneş altında) çalışma yapılmasını yasaklamıştır. Meskun mahal dışında yapılacak olan inşaat işlerinin sabah başlama saatleri işveren tarafından belirlenecektir.”

Söz konusu saatlerde, başkent Lefkoşa’nın dört bir yanındaki inşaatları ve yolları gözetleyen YENİDÜZEN, güneş altında, üstelik baretsiz şekilde çalışan inşaat işçilerini ve aynı saatlerde öğlen yemeği siparişlerini yetiştirmek için trafiğe çıkıp, dakikalarca dışarıda kalan motosikletli kuryeleri fotoğrafladı.

Külliye inşaatında yasağa uyulmadı, bir işçi “yasaktan haberi olmadığını” söyledi

Yasağa uymayan inşaatlar arasında külliye inşaatı da bulunuyor. Bu durum, devletin kendi kararına uymadığı yorumunun önünü açıyor…

Şehrin içine doğru ilerledikçe en azından inşaatların durduğu görülüyor. Ancak Gönyeli ve Yenikent’te, gözden uzak noktalardaki inşaatların durmaksızın sürdüğü, emekçilerin güneş altında çalışmaya devam ettiği gözlemlenebiliyor.

Yenikent’teki bir inşaatta çalışan, ismi ve fotoğrafının yayımlanmasını talep eden Afrika kökenli bir işçi, yasak kararından haberdar olmadığını belirtti, “Patron bir şey söylemedi” dedi.