Derya: “Toplumu 50 yıl geriye götürmeye kimsenin hakkı yok”

CTP milletvekili Doğuş Derya da Cumhurbaşkanlığından dünyaya verilen mesajların tüm toplumu ilgilendiren önemli mesajlar olduğunu kaydederek, 18 Ekim’den bu yana verilen mesajların Kıbrıs Türk toplumunu “eskimiş politikalara” götürdüğünü savundu.

Kıbrıs Türk toplumunun ilk olarak 1947’de Kıbrıs Adası Türk Azınlık Kurumu olarak bir araya geldiğini, o günden bu yana bir özne olma mücadelesi verildiğini anlattı.

Tüm dünyaya ve Kıbrıslı Rumlara “biz bir özneyiz” deme mücadelesi verildiğini anlatan Derya, tüm mücadelenin “nicel olarak küçük sayıda olmamız demek siyasi olarak eşit olmadığımız anlamına gelmez”i anlatmak olduğunu söyledi.

Müzakere tarihine işaret eden Derya, söylendiği gibi 50 yıldır federasyon görüşülmediğini yaklaşık 8 yıl bunun görüşüldüğünü savundu.

Derya önceleri federasyon savunan CTP’lilerin vatan haini ilan edildiğini ileri sürerek, “50 yıldır federasyon görüşülüyor diyorsunuz o yüzden mi barış mücadelesi veren insanlar ötelikleştiriliyor, işsiz bırakılıyordu?” diye sordu.

Annan Planı döneminde insanlar barış için mobilize olduğunda evlerin kapısının altından tehdit mektupları atıldığını söyleyen Derya “50 yıldır federasyon görüşüyoruz yalanını buradan söylemeyin” dedi.

Derya siyasi özne olmaya çalışan bir toplum olan Kıbrıslı Türklerin ilk kez federasyonu ifade ettikten sonra siyasi entite olarak dünya tarafından muhatap alınmaya başlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir referandum muamelesi yapıldığını ancak böyle olmadığını dile getiren Derya, “Dışardan servis edilen siyaset değişikliklerinin topluma satmaya kalkıldığını” savundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu politika değişikliğiyle ilgili “sonuç alır mıyız bilmiyorum ama en azından şansımızı deniyoruz” dediğini savunan Derya, “bitmesine ramak kalan federasyonu görüşmek yerine BM parametleri değişsin" gibi cümleler kurulduğunu ileri sürdü.

Güven yaratıcı önlem konuşmaya bile yanaşılmadığını söyleyen Derya, “Maraş’a karşılık Ercan” gibi bir öneri gelmişse ne bunun müzakere bile edilmeden reddedilmesinin ne de Kıbrıslı Türklerin de bu konuda resimden dışlanmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Bu şekilde Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in ekmeğine yağ sürüldüğünü ifade eden Derya, Cumhurbaşkanlığının atılacak adımları Meclis’le istişare etmesi ve Türkiye’den gelen yetkililerin de sadece hükümet partileri değil muhalefet partilerini de muhatap olması gerektiğini söyledi.

“Vatan hainleri söylemleriyle toplumu 50 yıl geriye götürmeye kimsenin hakkı yok” diyen Derya, Kıbrıs’ta bir çözümün tüm bölgeye barış getireceğini anlattı, 5+1 konferansa giderken dünya önünde Kıbrıs Türk toplumunu zor duruma sokmayacak bir noktadan hareket edilmesi gerektiğini belirtti.