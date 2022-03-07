Derya: Seçim kabinine telefonla girmeye zorladılar

Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi Hükümeti, Meclis başkan adayının ancak 5’inci tur oylamada seçerken, CTP milletvekili Doğuş Derya önemli bir iddia ortaya attı.

Derya’ya göre hükümet vekilleri yasak olmasına rağmen ‘cep telefonu’ ile birlikte oy verdi.

Milletvekili Doğuş Derya’nın paylaşımında İlk 4 turda çoğunluk oyu alamayan Zorlu Töre’ye yönelik tercihlerin “kanıtlanması” istendiği ima edildi.

İşte Doğuş Derya’nın o paylaşımı “Milletvekili şeçerken vatandaşın seçim kabinine cep telefonu ile girmesi yasak ama 4 turda Meclis Başkanı seçemeyen "istikrarlı hükümetin " vekillerini sandığa cep telefonu ile girmeye zorlamak yasak değil. Her açıdan meşruiyeti sorgulanır.”