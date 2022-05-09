Derya: “İlk yapılması gereken erken seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi olmalı”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, yaşananları değerlendirdi. Derya ilk yapılması gereken erken seçimin, Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu ifade ederek, ülkenin bir 3 yıl daha bu yaşananları kaldıramayacağını söyledi.

Derya, “Tüm bu olanları izlerken memleket adına üzülüyorum. UBP'li arkadaşlardan beklentim, demokrasi, egemenlik ve istikrardan bahsetmeden önce Ersin beyin istifasını talep etmeyi denesinler. Bu ülke ve halk 3 sene daha Ersin beyi kaldırmaz! Cumhurbaşkanlığı için erken seçimden başlamak lazım” dedi.

İşte Doğuş Derya’nın açıklaması:

BELKİ DE İLK YAPILMASI GEREKEN ERKEN SEÇİM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLMALI. BU ÜLKE 3 YIL DAHA BUNU KALDIRAMAZ

1. Daha Başbakan olduğu zamanlarda kendi kabinesinde değişiklik yaparken TC Elçisinden icazet aldı. Kabine değişikliği öncesi elçilik arabası başbakanlık önünde görüntülendi.

2. Cumhurbaşkanı adayı oldu, beberuhi gibi "su borusu" açılışlarından gayri hukuki Maraş nümayişlerine kadar oradan oraya taşındı. Yüksek Seçim Kurulu kararlarını daha aday iken ihlal edip hukuk tanımayacağını gösterdi. Seçim yasaklarını ihlal eden "Maraş Açılımı"na katıldı.

3. Cumhurbaşkanı olarak atanabilmesi için binbir müdahale yapıldı, bir sürü insan tehdit edildi, Beyaz Ev'lere çağrılan seçilmiş UBP'li vekillerin atanmışlarca azarlanmasını gördü memleket!

4. Atandıktan sonra da rahat durmadı, geldiği parti olan UBP'nin kurultayına müdahale edilmesi için davetiye çıkardı. Geldiği partinin en yetkili organlarından olan Kurultay'ın iptal edilmesine neden oldu, demokrasiye başvurulmasını engelledi, kendi yol arkadaşlarının adaylıktan çektirilmesini sağladı.

5. Memleket ekonomik krizdeyken, devletin kaynakları azalır borçları artarken, sürekli Türkiye gezisine gitti, yol parası, konaklama, harcırah, izaz ikram için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden aylık harcanan parayla kaç hastaya ilaç alınırdı bilmiyorum.

6.Gezilerin masrafı yetmezmiş gibi bu gezilerde Cumhurbaşkanlığının diplomatik seviyesi iyice düşürüldü. Ülkeler arası diplomaside ziyareti yapan ile ziyaretçiyi karşılayanın mevkidaş (counterpart) olmasına özen gösterilir. Herhalde Ersin beyin anavatanı öyle uygun görmüş ki, kendisini hep vali veya kaymakamlar misafir etti. Bir zamanlar Çankaya'ya çıkan merdivenler, Kayseri Valiliği basamaklarına indi.

7. Gazetecilere saldırdı. Hem de sadece Kıbrıslı gazetecilere değil, Türkiye'den gelenlere de. (Bkz.Halk TV muhabiri olayı) İnsanların sosyal medya paylaşımlarını ve de Yayın Yüksek Kurulu başkanını arayıp gazeteleri şikayet ederek korku kültürü yaratmak istedi.

8.Sadece gazetecilere mi saldrdı? Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerde, "Rumcular", "anavatan ile bağlarımızı koparmak isteyenler", "ruma uşaklık edenler" gibi modası geçmiş yaftalamalar ile barış ve federal çözümden yana olan insanları ötekileştirdi, nefret dilini yeniden tedavüle koydu.

9. Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığı ilkesini pas pas etti. Son yapılan UBP Kurultayı'nın organizasyonu için adaylarla CB Sarayı'nda buluştu!

10. Bu Kurultay'dan %60 oy ile seçilen Faiz Sucuoğlu'na ve onu seçen parti tabanına saygı duymadı. Emir aldığı için, yine kendi partisinin başbakanının kabine değişikliğini onaylamadı. Anayasayı, teamülleri, adabı, demokrasiyi, yetki aşımını vb. tüm ihlalleri geçtim; %40 oyla, 24 vekil ile meclise girmiş Başbakanın istifasını kabul etti.

11. Ülke bunca ekonomik ve sosyal krizdeyken, bir siyasi kriz daha yarattı. Oyaladı, oyalandı, bunalttı...Görevi yine Sucuoğlu'na vermekten kaçamayınca, mesele "küçük enişteler" tarafından çözüldü. Ersin beye de "görevi bir milletvekiline vereceğim" demek düştü. Bu görevin kendisine niye tevdi edildiğini, Faiz beyin niye Türkiye hükümeti tarafından istenmediğini ve iki dakikada bir "egemenlik" hamaseti yapan Ersin beyin kendi partisini, devletini ve ülkesinin demokrasisini niye tavla teslim devrettiğini bilmiyorum. UBP'li arkadaşlar onurlu bir duruş gösterip anlatırlarsa iyi olur.

12. Son olarak, %60 ile seçtikleri başkanlarının madara edilmesine sessiz kalıp, görevin bir başka vekile verilmesini sindirmeye çalışan UBP'li arkadaşlar, kendi PM kararlarını beklemeden hükümet kurma görevini Ünal beye vererek partinin PM'sini ve MYK'sını da madara eden Ersin bey ile ilgili ne düşünüyorlar merak ediyorum.

Tüm bu olanları izlerken memleket adına üzülüyorum. UBP'li arkadaşlardan beklentim, demokrasi, egemenlik ve istikrardan bahsetmeden önce Ersin beyin istifasını talep etmeyi denesinler. Bu ülke ve halk 3 sene daha Ersin beyi kaldırmaz! Cumhurbaşkanlığı için erken seçimden başlamak lazım.