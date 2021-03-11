Derya: “Baskı kültürüne karşı demokrasiyi ve kardeşliği savunmaya devam edeceğiz”

CTP milletvekili Doğuş Derya, SOL Hareket üyelerinin göz altına alınmasına tepki gösterdi, “önüne dostluğu, sahici sevgiyi, demokrasi mücadelesini ve kardeşliği koyanlarla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Derya, adada faaliyet gösteren AKP örgütlerini kastederek, “siyasal partiler yasamızda bir boşluk olduğu aşikar, bu boşluğun giderilmesi için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur” dedi.

Doğuş Derya’nın açıklaması şöyle:

“Türkiye, yabancı bir ülkede kayıtlı olan -faaliyet gösteren bir siyasi partinin, mesela Almanya SPD partisinin, Türkiye'nin birçok ilinde şube açıp siyasi faaliyet göstermesine izin veriyor mu? Peki başka bir ülkede kayıtlı olup orada faaliyet gösteren bir siyasi partinin, (hangi parti olursa olsun) Kıbrıs'ın kuzeyinde, hem de yasal dayanağı olmadan, siyasi faaliyet yürütmek üzere temsilcilik açması normal ve kabul edilebilir bir durum mu? Bunu normal kabul eden biri varsa o zaman lütfen söylesin: Yunanistan'dan PASOK da mı Kıbrıs'ın kuzeyinde temsilcilik açabilir? Veya adanın kuzeyinde hatırı sayılır mülkü ve bir miktar da nüfusu olan Rusya veya İsrail de mi temsilcilikler açabilir? Rusya'dan UNITED RUSSIA, İsrail'den Likud gibi partilerin de adaya gelip burada siyasi propaganda yapması normal mi karşılanmalı? Hani iddia edildiği gibi bağımsız bir devlet ise KKTC? Hele de masada "eşit egemenlik" istemeye hazırlanan bir cumhurbaşkanı varken?

Avukat arkadaşlar bugün yaşanan olayın hukuki teferruatlarını gayet güzel izah ettikleri için bir şey demeyeceğim. Bu konuları daha çok tartışacağız. Siyasal partiler yasamızda bir boşluk olduğu aşikar, bu boşluğun giderilmesi için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur. Mesnetsiz iddialarla göz altına alan SOL Hareket üyesi arkadaşlara geçmiş olsun diyorum; baskı ve sindirme kültürü yaratmak isteyenlerin önüne dostluğu, sahici sevgiyi, demokrasi mücadelesini ve kardeşliği koyanlarla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.”