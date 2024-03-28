"Sahte diploma ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında, "rüşvet aldığı" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Derviş Refiker, YÖDAK Genel Sekreteri görevinden alındı.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Refiker, YÖDAK'ın, Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne , tıp fakültesi açma ön izni vermesine yardımcı olmak amacıyla rüşvet olarak 800 Dolar, 800 Euro ve bir airpods kulaklık almakla suçlanıyor.