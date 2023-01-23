Grand Pasha Hotel'de MedCare Ecza Deposu Disbritörlüğünde Dermoskin markasının eğitimi yapıldı.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen eğitime Pediatri, Dermatologların ve ada genelindeki seçkin eczane bayilerinin katılımı gerçekleşti.

DERMOSKİN markasının dermo kozmetik ürünlerinin yanı sıra bebek ürünlerinin sunumları yapıldı. Yeni çıkacak yüz bakım serumlarınında lansmanı yapıldı yapılan eğitim sonrasında akşam yemeği Ahmet Evan konseri ile misafirler eğlenceli vakit geçirdiler.