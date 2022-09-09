‘Derdimiz geçim, Hükümet seyirci!’

Fehime ALASYA

Gelir – gider dengesinin alt üst olduğunu ifade eden vatandaş, “Derdimiz geçim” dedi, hükümeti, vatandaşın sorunlarına ‘seyirci kalmakla’ suçladı.

Geliri ile giderlerini karşılamakta artık başarısız olduklarını kaydeden vatandaşlar, en çok da market, akaryakıt, elektrik, eğitim giderleri ile kira ücretlerinden dert yandı.

Hükümet yetkililerinin vatandaşın sorunlarını çözecek somut adımlar atmadığını dile getiren bazı vatandaşlar, “Uzaktan komut aile ülke gerçeklerini dikkate almadan yönetim olmaz” ifadelerini kullanırken, bazıları “Sorunlarımıza seyirci kalıyorlar, piyasayı denetleyen yok” yorumunda bulundu.

Özelde kendilerinin, genelde ülkedeki ekonomik sıkıntılara değinen kimi vatandaş ise “Çalışarak sadece karnımızı doyuruyoruz” derken, kimisi “Hayat şartları bizi düzenimizi bozmamız için çok zorluyor” görüşünü paylaştı…

Vatandaşa “pahalılık, geçim derdi, zamlar, yeni eğitim yılına hazırlığı içinde sizi en çok hangi kalem etkiledi?” sorusunu yönelten YENİDÜZEN, görüş paylaşan herkesten “Tümü bizi zorluyor” yanıtını aldı…

Ev kirası ve gıda ücretlerinden dert yanan Engin Aras:

“Devlet gözetiminde soyuluyoruz, kimse denetlemiyor”

Ev kiralarının çok fahiş olduğundan dert yanan Engin Aras, geçen yıl 1,400 TL kira öderken, yenilenen sözleşmesiyle kira bedelinin 3,250 TL’ye çıkarıldığını anlattı. Aras, “Devletten onaylı sözleşmede her yenilemede en fazla %10 artış yapılabilir açıklaması varken neden devlet bunu denetlemiyor? Devlet gözetiminde soyuluyoruz” dedi.

Okul alışverişi ve özellikle de marketteki alışverişlerde çok zorlandığını anlatan Aras, “Sadece 1 okul şortu 295 TL olur mu? 3 parça kıyafet aldım bin TL’yi aştı, böyle iş olur mu?” diye sordu…

Aras, hiçbir devlet yetkilisinin vatandaşın ekonomik sıkıntılarına çare bulamadığını ifade ederek, “Bu gidişata bir artık dur demeli” yorumunda bulundu.

Özellikle gıda ücretlerinde aşırı kontrolsüzlüğün olduğunu savunan Cihan Kocatepe:

“Sorunlarımıza seyirci kalıyorlar. Piyasayı denetleyen yok”

Özellikle gıda ücretlerinde aşırı kontrolsüzlüğün olduğunu savunan Cihan Kocatepe, “Aynı ürün farklı 3 markette farklı fiyat, üstelik çok da aşırı fiyatlar. Bu kabul edilir değil” şeklinde konuştu.

Yönetimin vatandaşın ekonomik sorunlarına daha fazla eğilmesi gerektiğine vurgu yapan Kocatepe, “Sorunlarımıza seyirci kalıyorlar. Piyasayı denetleyen yok” dedi.

Sistemin ‘kaşıkla verip kepçeyle almaya’ dönüştüğünü kaydeden Kocatepe, asgari ücret çalışanlarının temel tüketimine dahi yetişemediğini belirtti.

Ülke yönetiminden ve genel sıkıntılardan dert yanan Mustafa Çakmaktaş:

“Artık bu ülke bizim değil, 4’üncü sınıf vatandaşız…”

Ülkeden göç etme planı yaptığını anlatan Mustafa Çakmaktaş, “Artık bu ülke bizim değil, 4’üncü sınıf vatandaşız… Bu ülke artık bizim değilse o zaman biz konuşmayalım.” dedi.

Ülke yönetiminden de şikayetçi olduğunu anlatan Çakmaktaş, “Zaten başta bizi yönetenler de memleket bizim değilmiş gibi davranıyorlar.” yorumunda bulundu.

Okul kıyafetlerine ve market alışverişlerine para yetiştiremediklerini kaydeden Emire Arslan: “Çalışarak sadece karnımızı doyuruyoruz”

Eğitimdeki üniforma ücretlerinden dert yanan Arslan, “Okul kıyafetlerine para yetiştirmek çok zor, market alışverişleri deseniz kaliteden geçeli çok oldu…” şeklinde konuştu.

“Kirada kalıyoruz, 4 çocuğumuz var, iki kişi çalışıyoruz ama yetişemiyoruz” diyen Emine Arslan, çocuklarına bakacak biri olmadığı için gece çalıştığını, gündüz evde olduğunu anlattı.

Arslan, şöyle devam etti:

“Çalışarak sadece karnımızı doyuruyoruz, ödediğimiz ev kiralarıyla sanırsınız ki ev satın aldık, taksit ödüyoruz. Çocuklara bir yemiş alırken dakikalarca fiyat bakıyoruz”

İşsiz kalan, çocuğunu bu nedenle kreşinden alarak düzenini bozmak istemeyen Fidan Yıldırım:

“Hayat şartları bizi düzenimizi bozmamız için çok zorluyor”

Yıllarca Türkiye’deki ailesinin yanına gidemediğini, ilk kez bu yıl gittiğini anlatan Fidan Yıldırım, bu nedenle işten çıkarıldığını ifade etti.

Kelimeler boğazında düğümlenen Yıldırım, “İşsizim, iş arıyorum, bulamıyorum, küçük çocuğum kreşe gidiyor, kreşten çok memnunum ve çocuğumun sağlığı için düzenini bozmak istemiyorum ama hayat şartları bizi düzenimizi bozmamız için çok zorluyor” dedi.

Market fiyatlarından da dert yanan Yıldırım, “2 ekmek, birkaç domates 50 TL, artık geçinmek çok güç” yorumunu yaptı.

Birçok giderin ülke genelindeki herkesin aile bütçesini zorladığını anlatan Şenay Arnavutoğlu:

“Kimse vatandaşın geçim derdinin gailesinde değil”

Hayat pahalılığı, zamlar, geçim derdi, akaryakıt, okul hazırlığı, market giderleri gibi tüm kalemlerin ülke genelindeki herkesin aile bütçesini zorladığını anlatan Şenay Arnavutoğlu, özellikle de asgari ücretlilerin büyük sıkıntı içinde olduğunu kaydetti.

Yetkililerin vatandaş gailesi gütmediğine değinen Arnavutoğlu, “kimse vatandaşın geçim derdinin gailesinde değil, kimsenin umurunda değil, sürekli kötüye gidiyoruz. Birkaç kuruş düşürüp, yeniden çıkarıyorlar” dedi.

Asgari ücretin geçim derdine yetişemediğini kaydeden Naciye Ayalı:

“Asgari ücrete çalışıyorum, bugün ayın 7’si ve kredi kartımda 40 TL kaldı. Bu olur şey değil”

Asgari ücretin geçim derdine yetişemediğini kaydeden Naciye Ayalı, akaryakıt giderinden dert yandı.

Asgari ücrete çalışıyorum, bugün ayın 7’si ve kredi kartımda 40 TL kaldı. Bu olur şey değil” dedi.

Hükümet edenlerin ülke yönetiminde başarısız olduğunu işaret eden Ayalı, “Halka bıraksınlar, halk kendi kendini kurtarır, başımızdakiler hiçbir şey yapmıyor” yorumunda bulundu.

Hükümet yetkililerinin vatandaşın sorunlarını çözecek somut adımlar atmadığını dile getiren Mustafa Ümitsel:

“Uzaktan komut aile ülke gerçeklerini dikkate almadan yönetim olmaz”

Aile bütçesini en çok market alışverişlerinin zorladığını anlatan Mustafa Ümitsel, özellikle temel tüketim maddesi gıdaların ve temizlik malzemelerinin fiyatından dert yandı.

Ümitsel,“Eskiden upuzun bir liste ile markete gidiyorduk, şimdi market ve eczaneye girmeye korkuyoruz, ay sonunu idareli getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Eğitim masrafları için torunlarını desteklediğini de anlatan Ümitsel, gençlerin bu ödemelere yetişemediğine değindi. Hükümet yetkililerinin vatandaşın sorunlarını çözecek somut adımlar atmadığını dile getiren Ümitsel, “Uzaktan komut aile ülke gerçeklerini dikkate almadan yönetim olmaz” dedi.