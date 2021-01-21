Depremle sallandık! / AFAD: Şiddeti 5... Merkez üssü Mağusa

Kıbrıs adası depremle sallandı. Gayrı resmi kaynaklara göre; depremin şiddeti 5.4, merkez üssü Larnaka yakınları...

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin merkez üssünü Mağusa, şiddetini 5 olarak açıkladı... Avrupa Sismoloji verilerine göre ise depremin şiddeti 5,3

DETAYLAR GELECEK