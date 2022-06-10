Deprem Operasyonu: 3 buçuk kilo uyuşturucu, 2 tutuklu

Polis Girne’de düzenlediği operasyonda satışa hazır paketler halinde yaklaşık 3 buçuk kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirdi, 19 ve 21 yaşlarında iki kişiyi tutukladı.

Girne’de dün akşamüzeri Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Deprem Operasyonu’nda 3 kilo 550 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 19 ve 21 yaşlarında iki kişi tutuklandı.

Operasyonun detayları Polis Bültenine şöyle yansıdı:

“KANUNUSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

09.06.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de, PGM - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu (Deprem Operasyonu); O.E.I.(K-21) ve A.A.U.(K-19)’nun tasarruflarında satışa hazır paketler halinde yaklaşık 3 kilo 550 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulularak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”