Denktaş'ın torunu Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski Başkanı, yeni Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski Başkanı, yeni Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
"KKTC"nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş, Varşova Büyükelçisi oldu.
Rauf Alp Denktaş’ın babası, Sosyal Demokrat Parti kurucusu ve SILA 4 solisti Raif Denktaş, 1985 yılında Kıbrıs’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Rauf Alp ise babasını kaybettiğinde 11 yaşındaydı.
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