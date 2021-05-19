Denktaş’ın kızından imza kampanyası: Bir Zamanlar Kıbrıs yayından kaldırılsın

Kıbrıslı Türk liderlerden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından Rauf Denktaş’ın kızı Ender Denktaş, TRT’de yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin yayından kaldırılması için change.org üzerinden imza kampanyası başlattı.

Ender Denktaş, imza kampanyası için “Bu link sayesinde Kıbrıs Türk Halkının vermiş olduğu mücadelenin “HUKUK”davamızda “BİR ZAMANLAR KIBRIS “dizisinin yayından kalkması için vereceğiniz imza ,Onursal mücadelemize katkı sağlayacaktır. Şimdiden Teşekkür sevgi ve saygımla. çağrısı yaptı.

Kıbrıs’ta protokol eşliğinde düzenlenen gala ile gösterime başlayan, özellikle de yanlı bir anlatı ve düşmanlık öğretisiyle Kıbrıs tarihini çarpıttığı için tepki gören TRT’nin “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisine tepkiler bitmedi.

Diziye, Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi ve TMT Mücahitler Derneği dahil pek çok çevreden tepki gelmişti.

Araştırmacı-Yazar, eski Kültür Bakanlarından İsmail Bozkurt, dizinin “belgesel” olmasa bile bir dönem dizisi olma özelliği ile “tarihi gerçekleri tersine çevirme hakkı” olamayacağını belirtmişti.