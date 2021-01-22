Denktaş: "Devlet ve egemenlik bizim içindir, birine karşı kullanmak için değildir”

DP Milletvekili Serdar Denktaş da, çok ayrı zannedilen sağ, sol düşüncelerin artık çok yakınlaştığını ifade ederek, ekonomik yaklaşımlar olduğunu kaydetti.

Bugün hala 1974 öncesinde yaşanan düşmanlık konseptine sarılmış şekilde politika yapıldığını, ancak artık dünyanın değiştiğini geliştiğini vurgulayan Denktaş, “1974’te garanti ve ittifak anlaşmaları nedeniyle Türkiye buraya gelemeseydi, belki Kıbrıs sorunu diye bir şey kalmayacaktı. Ama 1974’ten bugüne de çok uzun yıllar geçti “ dedi.

O günden bu yana sürdürülen görüşmelere değinen Denktaş, federasyon görüşmelerinde bugüne kadar iki tarafın fikirlerinin hiçbir zaman örtüşmediğini söyledi.

Önemli birkaç safa geçirildiğine değinen Denktaş, bunlardan birinin tek taraflı kapıların açılması olduğunu, o tek taraflı adımın bile Kıbrıslı Türklere önemli bir kazanım sağladığını kaydetti.

Denktaş, bunlardan bir diğerinin Kıbrıslı Türklerin Annan Planı’nı kabulü olduğuna dikkat çekerek, burada yapılması gereken en önemli şeyin Kıbrıslı Türklerin haklılıklarını dünyaya anlatabilmesi olduğunu, ancak bunun başarılamadığını söyledi.

“Rum düşmandır, Rum’a karşı düşmanlık beslemeliyiz” düşüncesinden vazgeçilmesi gerektiğini, şimdi diplomasi dönemi olduğunu vurgulayan Denktaş, beş artı bir görüşmeye gidilmeden önce her türlü diplomatik girişimin yapılması gerektiğini, bu konuda da hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

“Devlet ve egemenlik bizim içindir, birine karşı kullanmak için değildir” diye konuşan Serdar Denktaş, bunun sağlanamaması halinde hiçbir yere varılamayacağını kaydetti.

Denktaş, iki farklı düşünceden olan Kıbrıslı Türkleri ortak bir noktaya getirme konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a çok önemli bir görev düştüğünü ifade ederek, 1974’ten sona “ya taksim, ya ölüm” düşüncesinin tarihte, geçmişte kaldığını, geride kalmamış tek şeyin ise KKTC olduğunu, buna sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Adım adım bir çözüme ilerlenmesi gerektiğini, ilk adımdan başlanırsa ve eğer bu işliyorsa gelecek jenerasyonların sonraki adımı atacaklarını ifade eden Denktaş, bunun için de yapılması gereken ilk şeyin Kıbrıs Türk halkının egemen bir devlet olduğunu dünyaya anlatması olduğunu vurguladı.

Denktaş, “Dünya bizi izliyor ve kendi kendimize sahip çıkabilme yeteneğimizi yokluyor, göstermek zorundayız” dedi.

Ülkedeki ayrımcılığın artık bitirilmesi gerektiğini, vatandaşların kökeninin tartışılmaması gerektiğini vurgulayan Denktaş, bu düşüncenin ülke vatandaşlarını bir birine düşürdüğünü, siyaseten bunu istismar edenler olduğunu, bunun bir son bulması gerektiğini kaydetti.

Serdar Denktaş, eğer iki toplumlu, iki devletli bir çözüm için uğraşılacaksa, Kıbrıs Türk milletinin bu ülkenin vatandaşlarından oluştuğunun gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Denktaş, bütçesine olumlu oy vererek, dünyaya “Biz varız tanımasanız da varız, ayrı bir demokrasi, ayrı bir halkız” mesajı verilmesini de istedi.