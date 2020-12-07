Denktaş: “Belki kuruluşunda yer aldığım son hükümet olacak”

DP milletvekili Serdar Denktaş sosyal medya hesabından hükümet kurulma sürecine dair açıklama yaptı. Denktaş açıklamasında, “koltuk için değil insanımızın geleceği için” destek oldum dedi ve ekledi: “Bu belki kuruluşunda yer aldığım son hükümet olacak”

İşte Serdar Denktaş’ın açıklaması:

“Ülkemizdeki bazı fikir önderi maskesiyle ahkam kesenlere sessiz sessiz bağırıyorum..aylardır hükümet yok..komisyonlarda otomatiğe bağlanmış ve ancak hükümet kararı ile durdurulabilecek zamlar ardı ardına geliyor.Aybaşı kapının ardında..Esnaf iflas batağında. Önce UBP sonra CTP hükümet kurma görevi aldı ama sonuç hükümetsizliğe devam. Bu duruma son verecek bir katkıda bulundum.Koltuk için değil insanımızın geleceği için..Vaad edilen gelecek gerçekleşecek mi hep birlikte görmek için...Memleket geleceğinin kişisel kapris ve hırslara heba edilemeyeceğini bazılarına göstermek için...Bu belki kuruluşunda yer aldığım son hükümet olacak.. Bu hükümetin oluşmasından hoşnut olmayanlar ne olması gerektiğini söyleseler yine ses çıkarmazdım. Seçim isteyenlerin neden istediğini anlayabilecek kadar uzun süre siyasette yer aldım...O yüzden onlara cevap vermeye bile gerek yok.. unutmayalım...En kötü hükümet bile hükümetsizlikten iyidir.. Umudum ötelenmiş sorunların üstüne bir an önce düşülmesidir..Hayırlısı.”