“Denktaş, 6 Şubat önerisinde haklıydı…”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, 23 Ocak ile ilgili partiler arasında mutabakata varıldığını söyledi, bu konunun komiteden çıkıp Meclis Genel Kurulu’na geleceğini belirtti.

Özyiğit, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda karma oyun kaldırılması ya da değiştirilmesinin Ad-Hoc Komite’de görüşülerek, çalışmalarını tamamlayacağını ifade etti.

Hem erken seçim hem de Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na ilişkin düzenlemenin komitede görüşülerek, kararlaştırıldığı anda Meclis Genel Kurulu’na geleceğini dile getiren Özyiğit, her ikisinin de aynı anda oylanıp yürürlüğe gireceğini belirtti.

Özyiğit, erken seçim tarihi olarak mutabakata varılan 23 Ocak planlanarak, 60 gün öncesinden, 20-25 Kasım arasında da yasakların yürürlüğe gireceğini kaydetti.

DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın erken seçimin 6 Şubat’ta yapılmasına ilişkin öneriye katıldığını ancak 23 Ocak’ta ısrar edildiğini belirten Özyiğit, “Okulların tatile girmesi önemlidir. İstesek de istemesek de karma oy kaldırılsa ya da değiştirilse de seçim sayım ve dökümü uzar. Şimdiki takvime göre ertesi gün okul da vardır, temizlenip, çocukların okula alınması gerekir. Bu da kolay değildir” dedi.

Özyiğit, “Ortaöğretimde 23 Ocak’a kadar sınavlar sonuçlanabilir. İlköğretimde ise karne yazımı 1 gündür. Her halukarda 23 Ocak’ta okul vardır. Bu da idari tatil gündeme getirecek” şeklinde konuştu.