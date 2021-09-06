Denizler Mavi Kalsın İnisiyatifi: “Acil durum planları oluşturulmalı”

Denizler Mavi Kalsın İnisiyatifi, denizde meydana gelebilecek kazalar ve riskleriyle mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulması gerektiğini belirtti.

İnisiyatif Sözcüsü Umut Kurşun yaptığı yazılı açıklamada, denizden gelebilecek petrol, tehlikeli zehirli atık sızıntısı, yağmur suyu kanalına karışmış bir deşarjın kıyıya ulaşması, fırtınalar, zararlı olabilecek boyuttaki bir alg patlaması vb. kirliliğin en kısa sürede giderilebilmesi için yerel yönetimlerle koordinasyon halinde acil durum prosedürünün uygulanması gerektiğini kaydetti.

Her ay, deniz suyu numunesi analiz sonuçlarının plajda sergilenmesi gerektiğini de ifade eden Umut Kurşun, “Yaz geldi geçti hâlâ bir deniz suyu analizi açıklanan plaj göremedik” iddiasında bulundu.

“Çevre-turizm ilişkisini yeniden değerlendirmeliyiz”

Plajın bulunduğu bölgede yer alan kıyı alanları ekosistemi, doğal ve hassas alanlarla ilgili bilgiler verilmesinin önemini belirten Kurşun, açıklamasında şunları da kaydetti:

“Dünyada yaşanan koronavirüs salgını sonrası çevre-turizm ilişkisini yeniden değerlendirmeliyiz. Bu ortamda turizmde, çevreye yatırım yapanlar mutlaka kazançlı çıkacaktır. Ekolojik turizm, yöresel değerler daha da ön planda olacaktır. İnsanlar bir müddet sonra doğa ile iç içe olan çevreye saygılı işletmeleri tercih edeceklerdir.”