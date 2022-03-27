Deniz içerisinde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Girne'de dün akşam saat 21:00 sıralarında, Antik Limanda bulunan deniz içerisinde 23 yaşındaki Umut Talay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Talay'ın yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmazken, ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"26.03.2022, saat 21:00 sıralarında, Girne’de, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Büstü’nün kuzeyinde, deniz içerisinde bulunan cansız erkek bedeni ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahsın Girne’de sakin Umut TALAY(E-23) olduğu tespit edilmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir."

Fotoğraf: ARŞİV