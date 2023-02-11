Deniz Baykal vefat etti

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybetti.

Baykal için salı günü Meclis'te tören yapılacak. Çarşamba günü Antalya'da defnedilmesi bekleniyor.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının bu sabah Ankara'daki evinde, uykusunda vefat ettiğini söyledi.

Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da Baykal ailesinin arayarak taziyelerini ilettiğini öğrenildi.