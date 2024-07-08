Dengesini kaybedip 12 metreden düştü, ağır yaralandı
Lefkoşa’da bugün sabaha karşı meydana gelen olayda, apartmanın dördüncü katındaki balkondan dengesini kaybetmesi sonucu düşen 27 yaşındaki Abdullah Al Mamun yoğun bakıma kaldırıldı.
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Lefkoşa’da bugün sabaha karşı meydana gelen olayda, apartmanın dördüncü katındaki balkondan dengesini kaybetmesi sonucu düşen 27 yaşındaki Abdullah Al Mamun yoğun bakıma kaldırıldı.
Polisten yapılan açıklamada, Lefkoşa’daki Girne Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda, saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda Mamun, yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü.
Ağır yaralanan genç adam, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kaburga kemiklerinde kırık ve beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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