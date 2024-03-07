“Denetimdeyim, öyle bir şey yok”

Tutuklanarak karakola götürüldüğü” iddia edilen YÖDAK Başkanı Tugay Avcı YENİDÜZEN’e konuştu, “şu anda üniversite olduğunu iddia eden bir kurumun denetimindeyim, bunlar beklenen haberler, öyle bir şey yok” dedi.

Öte yandan polis de resmi açıklama yaparak, "Avcı'nın tutuklandığı yönünde asılsız haberler yer almaktadır. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

YÖDAK Başkanı Avcı’nın, “tutuklanarak karakola götürüldüğü” yönünde haberler basına düşmüş durumda…

Söz konusu iddialar üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı Avcı, “Şu anda denetlemedeyim. Dün tutuklanan bir öğrencinin ‘sahte belgesiyle’ ilgili bir konuyu araştırmak üzere, üniversite olduğunu iddia eden bir kurumu denetliyoruz” dedi.

“Tutuklandığıma dair haberler, beklenen haberlerdir” diyen Avcı, “Biz YÖDAK olarak şu anda, hakkında soruşturma açılan, sözünü ettiğim kurumu denetliyoruz” ifadelerini kullandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı'nın polis tarafından tutuklandığı yönünde asılsız haberler yer almaktadır. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

