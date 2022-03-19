Demokrasi Şehitleri unutulmadı: “Bizler onları hiç unutmadık...”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, Demokrasi Şehitleri için anma gecesi düzenledi. 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler, sendikacılar ve 1976-1979 yılları arasında Türkiye’de öldürülen Kıbrıslı Türk öğrenciler için düzenlenen anma gecesi, saygı duruşuyla başladı. Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 19:30’da başlayan anma gecesinde, Dilara Gürtaç ve Cihan Tunceli etkinliğe katılanlara müzik dinletisi sundu. Gecede, Gazeteci Sami Özuslu’nun “Uçakla Gelen 6 Tabut” isimli belgeselinin gösterimi de yapıldı. Anma gecesinin yönetmenliğini Mehmet Ulubatlı yaptı. Leyla Ulubatlı’nın yazdığı şiirleri, Asya Küçüksu İlktaç ile Gaye Astan Çoban’ın seslendirmesi de büyük beğeni topladı. Gecede CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok ve Demokrasi Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eranlan da konuşma yaptı. CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok yaptığı konuşmada, “Bizler onları hiç unutmadık. Unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.

Eraslan: Hepsi, demokrasiye, barışa ve ifade özgürlüğüne yürekten inanıyordu

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan konuşmasına, anma gecesini organize eden CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi’ni kutlayarak başladı. Demokrasi şehitlerinin mücadelesine ilişkin bilgi ve değerlendirmeleri hatırlatmanın görevleri olduğunu vurgulayan Eraslan, demokrasi şehitlerinin tümünün de ortak bir yanı olduğunu kaydetti. Eraslan, hepsinin de demokrasiye, toplumlararası barışa ve ifade özgürlüğüne yürekten inandıklarının altını çizdi. Karanlık güçlerin, onların insanca yaşama çağrılarına kurşunlarla yanıt verdiğinin altını çizen Eraslan, en temel hak olan yaşam haklarının ellerinden alındığını dile getirdi. Eraslan, “Cana kastetmeyi marifet sayan zihniyet, barış, demokrasi ve özgürlük taleplerinin önünü kapayacağını sanıyor” diye konuştu. Eraslan, söz konusu karanlık çevrelerin, yer kürenin farklı yerlerinde günümüzde de can almaya devam ettiğini belirtti. “Cinayetlerle; özgürlük mücadelesini, basın ve ifade özgürlüğünü savunanları susturduklarını zannedenler, yanılmaktadırlar” diye konuşan Burhan Eraslan, Demokrasi Şehitlerinin cinayetlerinin hala aydınlatılmadığına dikkat çekerek sözlerine son verdi.

Altıok: Bizler onları hiç unutmadık. Unutmayacağız ve unutturmayacağız

CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok anma gecesinde yaptığı konuşmada, 1958 ve 1996 yılları arasında öldürülen gazeteci, eğitimci, sendikacı ve KÖGEF’li 6 genç fidanı anarak sözlerine başladı. Demokrasi şehitlerinin, demokrasiye inandıkları ve barış, özgürlük için mücadele ettikleri için hayatlarını kaybettiklerini ifade eden Altıok, “Bizler onları hiç unutmadık. Unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.