"Demokrasi ayıbı ortadan kaldırılmalı"

HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaşanan hukuksuzluklara bir yenisinin eklendiğini belirterek Meclis Başkanlığı seçim sürecine dair sert eleştirilerde bulundu. Serdaroğlu, hukukçuların olumsuz görüşlerine rağmen atılan "demokrasi dışı adımları" tasvip etmediklerini ifade etti.

Serdaroğlu, sendikaların bu gibi gelişmelere müdahil olması gerektiğini vurgulayarak, “Sendikalar demokrasinin bekçisidir. Seçilen Meclis Başkanı’nın kim olduğu önemli değil; Sayın Ziya Öztürkler’in kişiliğinden bağımsız olarak bu yaşananların doğru olmadığını belirtmek istiyoruz" dedi. Geçersiz oyların geçerli sayılmasının seçim yasasına aykırı olduğunu ifade eden Serdaroğlu, bu durumun ilerleyen seçimlerde tartışmalara yol açacağını söyledi.

Hükümeti ve ana muhalefeti duyarlı olmaya çağıran Serdaroğlu, hukuka uygun hareket edilerek seçimin iptal edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. “Burada önemli olan seçilen kişi değil, seçilme şeklidir. Seçilen kişinin de bunu tasvip etmemesi gereklidir” ifadelerine yer veren Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu olarak “demokrasi ayıbının” ortadan kaldırılması için her türlü dayanışmaya katkı sağlayacaklarını vurguladı.