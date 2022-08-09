Demirhan’da marketten hırsızlık

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giren 56 yaşındaki A.I.’nın (K), markette satışa sunulan toplam 453.39 TL değerindeki parfüm, kolonya ve ojeyi çaldığı tespit edildi.

5 Ağustos’ta meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

Geçitkale’de kanunsuz avlanan kişi hakkında yasal işlem

Geçitkale Barajı’nın güney kısmında bulunan bahçesine dün saat 18.00 sıralarında tel tuzak kurarak ova tavşanı yakalamak isteyen 77 yaşındaki H.T. (E) hakkında "kanunsuz avlanma" suçuyla yasal işlem başlatıldı.

Tuzla Mutluyaka köyleri arasında bulunan arazide yangın

Tuzla-Mutluyaka köyleri arasında bulunan bir arazide dün saat 13.45'te çıkan yangında 50 dönüm anız ve bir rulo balya yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.