Covid-19 vaka sayılarındaki artış, çok daha hızlı yayıldığı ifade edildiği DELTA varyantının tespiti ile endişeleri de artırdı.

Hekimler özellikle ‘rehavete kapıldığımızı ve tedbiri, kontrolü elden bıraktığımızı’ ifade ederken, böyle devam ederse hastaneye yatışların da artacağına vurgu yaptı. Özellikle gençlerde vaka tespitinin arttığına da işaret eden hekimler, ‘DİKKAT’ dedi.

Girne’deki vaka artışı da dikkat çekiyor. Haziran ayı boyunca Girne’de vaka sayıları 20 ile 30 arasında seyrederken, Temmuz ayının ilk 4 gününde 98 vaka, 34 günde 372 vaka tespit edildi. Bölge Belediye Başkanları ‘denetim devam’ derken, barlar, eğlence yerleri ve düğünlerde ‘kişisel tedbirlerin unutulduğuna’ işaret etti.

Hekimler ne dedi? Dr. Derlen Özgeç Ruso: “Vaka sayılarının artışındaki neden delta olabilir” Dr.Nesil Bayraktar: “Delta vakasının örneği 3 hafta önce alındı” Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner: “Delta varyantı tespit edilen hastanın yaşı 30. Virüs bitiyor dedik 70 bantlarına çıktık”

Vaka sayısında artışa geçen Girne Bölgesi’nde Belediye Başkanları ne dedi: Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü: “Düğünler çok fazla, eğlence mekânları tıklım tıklım.” Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser: “Bölgede 2 kişi var, kim olduklarını bilmiyoruz.” Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ: “Belediye personeli 5, toplamda 7 vakamız var… Düğünlerde ne yazık önlemler yok. Bugünleri aramamak için lütfen herkes tedbirini alsın.”

Devrim DEMİR

Covid-19 vaka sayılarındaki artış, çok daha hızlı yayıldığı ifade edildiği DELTA varyantının tespiti ile endişeleri de artırdı.

Hekimler özellikle ‘rehavete kapıldığımızı ve tedbiri, kontrolü elden bıraktığımızı’ ifade ederken, böyle devam ederse hastaneye yatışların da artacağına vurgu yaptı. Özellikle ‘gençler’ de vaka tespitinin arttığına da işaret eden Hekimler, ‘DİKKAT’ dedi.

Öte yandan Girne bölgesindeki vaka artışı da dikkat çekiyor. Haziran ayı boyunca Girne’de vaka sayıları 20 ile 30 arasında seyrederken, Temmuz ayının ilk 4 gününde 98 vaka, 34 günde 372 vaka tespit edildi. Bölge Belediye Başkanları ‘denetim devam’ derken, barlar, eğlence yerleri ve düğünlerde ‘kişisel tedbirlerin unutulduğuna’ işaret etti.

Hekimler de, yerel yöneticiler de endişeli

Vakaların yeniden 60 ile 70 bantlarına çıkması hekimleri endişelendirdi.

Açılım ile birlikte denetimlerin rafa kaldırıldığına sitem eden hekimler, “Ekonomi elbette dönecek, ama görüyoruz ki ülkede salgın unutuldu, halk rehavete kapıldı” dedi.

Acil Durum Hastanesi’nde görevli hekimler, ülkede tespit edilen ‘Delta’ varyantının daha hızlı bulaştığını hücreye daha kolay yapışarak akciğere indiğine dikkati çekti.

Sağlık sisteminin şu an yeterli olduğuna da değinen hekimler, “yerel bulaş arttıkça, önümüzdeki günlerde kapasitede daralacak ve yatışlar artacak. Denetim beklemeden kişiler lütfen kendi önlemlerini alsın.”

Girne bölgesinde tırmanışa geçen vaka sayıları nedeniyle belediyeler de iş yerleri ve eğlence mekânlarına yönelik denetimleri de sıklaştırdı ama Başkanlar özellikle düğünler ve eğlence mekanlarında ‘kişisel tedbirlere uyulmadığından’ yakındı.

Hekimler YENİDÜZEN’e konuştu

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Derlen Özgeç Ruso:

“Vaka sayılarının artışındaki neden ‘delta’ olabilir”

Pandemiyle mücadelede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Tabipler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Doktor Derlen Özgeç Ruso, dünyayı giderek saran yeni ‘delta’ varyantının kuzeye de hakim olmasını beklediklerini, bu varyantın hem Türkiye’de, hem de Kıbrıs’ın güneyinde yaygın görüldüğünü kaydetti.

‘Delta’ varyantının farklılığının daha hızlı bulaşması olduğunu kaydeden Ruso, “Son zamanlarda hızlı bir şekilde yükselişe geçen vaka sayılarındaki artışın nedeni ‘delta’ varyantı olabilir” dedi.

Açılımla beraber denetim mekanizmalarının da doğru çalışması gerektiğine vurgu yapan Doktor Derlen Özgeç Ruso, “Açılım sonrası şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla denetim yok. Vakalarda kontrolsüz bir artış yaşanırken, sağlık kapasitesinde şu an sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

Endişeli olduklarını da dile getiren Ruso, ‘delta’ varyantının geldiğini, kişisel olarak tedbirlerin sıkı olması gerektiğinin altını çizdi. Tedbir olmadığı takdirde, vaka sayılarının da artışta olacağını ifade eden Ruso, “Vaka sayıları arttıkça, hastaneye yatışta artacak. Vaka sayılarını kontrol altında tutmak zorundayız, artık ‘Delta’ varyantı geldi” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Delta vakasının örneği 3 hafta önce alındı”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.Nesil Bayraktar, ‘Delta’ varyantının yüzde 60 daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekti.

‘Delta’ ile ilgili örneklerin yurt dışına yaklaşık üç hafta önce gönderildiğini kaydeden Bayraktar,” bildiğim kadarıyla Delta ile ilgili örnekleri, Fransa’daki bir laboratuara gönderdik. Bugün gönderdiğiniz bir örneğin sonucu 3-4 haftada çıkıyor. Delta varyantına ilişkin ilk kez tanı koyduğumuza göre, 3 hafta öne aldığımız bir örneğin sonucu olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Bilimsel araştırmalara göre, ‘delta’ varyantının İngiliz varyantına göre daha bulaşıcı olduğunu kaydeden Bayraktar, aşıların etkinliğini düşürdüğünü ifade etti.

Bayraktar, “Biontech - Pfizer, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarının Delta varyantına etkileriyle ilgili çalışmalar var. Ama Sinovac aşısıyla ilgili yeterli veri yok. Sinovac dışındaki diğer 3 aşının etkinlik oranlarını düşürüyor. Ama Sinovac’la ilgili net bir bilgi yok. Ancak tüm aşıların etkinlik oranlarını düşürüyor” dedi.

“Hastaneye yatışta yaş grupları 17 ile 65’e düştü…”

Doktor Bayraktar, yaş olarak hastaneye yatışlarda yaş gruplarının da 17 ile 65 yaş arası olduğuna dikkati çekti.

Sosyal hayatta bireylerin oldukça rehavete kapıldığını da kaydeden Bayraktar, “Açılım oldu ve biz bulaşı yaymak adına çok başarılı olduk. Rehavete kapıldık, denetim yok, şu an yoğun bakımda 1 hastamız var durumu çok ağır değil ancak tedbirleri elden bıraktık” dedi.

Bu şekilde devam edilmesi durumunda, önümüzdeki günlerde bulaşın yayılması ile kapasitenin daralacağını kaydeden Bayraktar, “Delta varyantı en hızlı bulaşan bir virüstür. Denetim beklemeden kurallara kendimiz uyalım” dedi.

Pandemi Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner:

“Delta varyantı tespit edilen hastanın yaşı 30. Virüs bitiyor dedik 70 bantlarına çıktık”

Pandemi Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner, hastanede 56 hastanın tedavi gördüğünü, son bir haftada tespit edilen 0-17 yaş arası 15 kişi, 17-35 yaş arası 142 kişi ,35-65 yaş arası ise 125 kişi olduğunu kaydetti.

Açılımla birlikte ciddi şekilde tedbirin elden bırakıldığını da kaydeden Uçaner, “Toplu eğlenceler, barlarda sosyal mesafenin olmayışı bulaşın artmasına neden oldu” dedi.

‘Delta’ varyantı tespit edilen hastanın yurttaş olduğunu da ifade eden Uçaner, 30 yaşındaki hastanın ciddi bir sıkıntısı olmadığını ancak tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Vakaların yeniden 60 ile 70 bantlarında seyrettiğini kaydeden Doktor Erol Uçaner, “Virüs bitiyor dedik, 1 günde yeniden 70’li sayıları gördük. Yoğun bakımda 1 hastamız var, ancak bu tedbiri elden bırakalım anlamı taşımaz. 1 hasta üç hasta demek, maske, mesafe ve hijyen kurallarını kale alalım” şeklinde konuştu.

Girne’de ürküten artış:

35 günde 392 vaka

Ülkede açılıma gidilmesi, tedbirlerin kaldırılması sonrasında özellikle eğlence mekânlarının bulunduğu Girne bölgesinde son 1 aydaki tespit edilen vaka sayılarındaki artış da dikkat çekiyor.

Yükselen vaka sayıları, iş yerleri ve eğlence mekânlarındaki ‘denetim’ sorgusunu yeniden gündeme taşıdı.

Haziran ayı boyunca Girne ve bölgesinde vaka sayıları 20 ile 30 arasında seyrederken, Temmuz ayının ilk 5 gününde 118 vaka tespiti yapıldı. Girne ve bölgesinde 35 günde 392 vaka kayıtlara geçti.

Bölge Belediye Başkanları ne dedi:

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Düğünler çok fazla, eğlence mekânları tıklım tıklım”

YENİDÜZEN’e konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, açılımın ekonomik yönden önemli olduğuna vurgu yaptı. Açılımla birlikte, kişisel olarak bireylerin daha tedbirli olması gerektiğine dikkati çeken Güngördü, “İnsanlar sadece uyarılmayı beklemesin, kişisel olarak kendi de dikkat etmeli” dedi.

Düğünlerin yoğunluğuna vurgu yapan Güngördü, kalabalık ortamlarda kişilerin kurallara uymadığının gözlemlendiğini ve son bir aydır düğünlerle beraber bulaşın yeniden gün yüzüne çıkmaya başladığını kaydetti. Hükümetin ve özellikle bilim insanlarının açılıma giderken gereken tüm uyarıları yapmasına rağmen, kişilerin bu konuda üstüne düşen görevi yapmadığını kaydeden Güngördü,”Özellikle Girne bölgesinde oteller, casinolar açıldı. Yurt dışından gelenlerin birçoğu Girne ve bölgesinde konaklıyor. Düğünler çok fazla, eğlence mekânları tıklım tıklım. Barlarda, restoranlarda çalışanlar maske, mesafe kuralına uyarken bireyler oldukça rehavete kapıldı. Biz bireylere çok iş düşmekte” dedi.

“Denetimleri sıklaştırıyoruz, vaka sayıları yeniden yükselişte”

Girne Belediyesi olarak ‘acil’ durum değerlendirmesi yapacaklarını da ifade eden başkan Nidai Güngördü, “En ufak bir taviz vermeyeceğiz. Denetimleri daha da sıklaştıracağız” dedi.

Girne’de denetimleri en üst seviyede tutmaya devam edeceklerini de kaydeden Güngördü, denetime sabah 07.00 ‘de 12 kişilik ekipler halinde çıkıldığını gece 00.00’a kadar devam ettiğini belirtti. Özellikle Cuma ve Cumartesi çok sıkı denetim yaptıklarını kaydeden Güngördü, “9 günde 400 iş yeri denetledik. Vakaların yükselişte olduğu Şubat ayında Girne’de 40 vakaya ulaşılmıştı. Temmuz ayı itibarı ile aynı sayılara ulaştık. Bu konuda gereken neyse yapılacak” ifadelerini kullandı.

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser:

“Bölgede 2 kişi var, kim olduklarını bilmiyoruz”

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Alsancak bölgesinde son günlerde 2 pozitif vaka olduğunu belirterek, kim oldukları konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Temaslı takibi için ellerinde herhangi bir bilgi olmadıklarını da kaydeden Ataser, bölgede yaz ayı ile birlikte bir yoğunluk yaşandığını denetimleri yeniden sıklaştırdıklarını kaydetti.

Başkan Ataser’in ‘bilgimiz yok’ açıklamasına karşın, Alsancak’ta tespit edilen 2 vakanın da belediye personeli olduğu elde edilen bilgiler arasında.

Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Belediye personeli 5, toplamda 7 vakamız var”

Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta Bölgesi’nde 2 haftadır ciddi sıkıntılı bir süreç yaşandığını, belediye perosneli 5 kişinin pozitif olduğunu ve çok sayıda temaslının da karantinada olduğunu kaydetti.

Belediye olarak 1 hafta 10 gündür rotasyon çalıştıklarını, geride bıraktığımız hafta da sıkıntılı bir süreden geçtiklerini kaydeden Aktuğ, “Bölgede belediye personeli ile beraber 7 vakamız var. İlk günden beri tedbirliyiz ama her birimiz de tedbirlere uymalıyız” dedi.

Hastalığın bitmediğini ama açılım ile beraber ciddi bir rahatlama olduğuna da dikkati çeken Aktuğ, özellikle toplu ortamların olduğu düğünlerde mesafe kurallarına uyulmadığını belirtti.

Herkesin gerekli emniyetini kendi ve çevresi için alması gerektiğine dikkati çeken Mustafa Aktuğ, “Bu rahat günleri devam ettirmek istiyorsak, tedbirli olalım. Düğünlerde ne yazık önlemler yok. Bugünleri aramamak için lütfen herkes tedbirini alsın” şeklinde konuştu.