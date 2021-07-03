Açılalım derken saçıldık ‘Delta geliyor, dikkat!’

“Varyantlar çıkacak… Delta geliyor korkmamız gerekiyor.”

“Delta varyantı çok tehlikeli, hızlı bulaştırıp hastalığı çok hızlı yayıyor. Çok hızlı zatürre yapıyor ve en sağlıklı insanın bile garantisi yok”

“İnsanlar hayatlarını eskiye yakın yaşamaya başladı. Hastalarımız elbette olacak, vakaların çoğu zaten içimizden… Bu, bizim gezip tozduğumuzun ispatıdır.”

“Hafif hafif günde 60 vaka ürkütürken, sinirlerimiz de geriliyor, ne oluyoruz? Arkası gelecek mi diye düşünüyoruz.”

“İnsanlar çok dikkatsiz. En büyük sorun denetimsizlik, kaç kişiye ceza kesildi ve ödedi? Emsal teşkil edecek yaptırım yok ne yazık. İnsanlar bu yüzden çok rahat”

“Çıkan bu güncel vakalar kapanmamızı gerektirmez. Önemli olan hastanelerin dolup taşmaması”

“En büyük derdimiz düğünler. Geçen yıl yapılamayan düğünlere bu yıl ağırlık verildi. Ancak burada kurallara uyulmuyor ve sosyal hayatımızı kısıtlamak adına kendimiz kaşınıyoruz”

“Pozitif çıkacak mı? Elbette... Öğretmenler tedbirli ve cesur olsunlar, bu yıl fedakarlık süresi öğretmenlerimizde… Risk alıp ders başı yapacaklar, bir yıl daha ertelenemez”

Devrim DEMİR

Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi, Dr. Mustafa Akansoy, artan vaka sayılarını YENİDÜZEN’e değerlendirdi, artışın hekimleri endişelendirdiğini söyledi.

Son birkaç aydır vaka sayılarının 15’lere kadar düştüğünü, belli kurallar çerçevesinde açılıma gidildiğini kaydeden Akansoy, “Belli kurallar çerçevesinde açıldık ama bu kurallara ne uyuluyor ne dikkat ediliyor. Açılalım derken, saçıldık” dedi.

“Kurallara uyulmazsa ciddi sıkıntılar yaşanacak”

‘Yerel vaka’ sayılarında kurallara uyulmadığı takdirde artış yaşanacağına işaret eden Doktor Mustafa Akansoy, dünyanın bir buçuk yıldır salgınla mücadele ettiğini anlattı.

Aşılanmanın hızlı bir şekilde yayılması ile hastaların salgını daha hafif atlattığına da işaret eden Akansoy, “Bu hastalıkla ilgili modelleme yaparsak, medcezir tarzında gitmesine de razıyız. Bazen yükselip bazen düşecek, bir dengede gidecek ama diğer model olan tsunami tarzında olursa, ciddi anlamda sıkıntılar yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

“Geziyoruz, tozuyoruz yereller bunun ispatı”

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Doktor Akansoy, sağlık camiasının sıkıntısı olmadığını vaka sayıları artsa da Pandemi Hastanesi’nde tüm sağlıkçıların pandemi bitene kadar çalışacağını kaydetti.

Tedbirlerin bilindiğini de vurgulayan Akansoy, kurallara uyulmadığını, vaka sayılarının ise 50’ye kadar yükselmesinin “beklenen bir durum olduğunu” belirtti.

Açılıma gidildiğini, ekonominin dönmesi gerektiğini de vurgulayan Akansoy, “İnsanlar hayatlarını eskiye yakın yaşamaya başladı. Hastalarımız elbette olacak, vakaların çoğu zaten içimizden… Bu, bizim gezip tozduğumuzun ispatıdır” şeklinde konuştu.

Yerel vaka kontrolü korkutuyor…

Yerel vakaların kontrolünün mümkün olmadığını ancak yurt dışından gelen vakaların kontrolünü sağlayabildiklerini kaydeden Doktor Mustafa Akansoy, 2020 yılında 108 vaka ile tam 2 ay kapandığımızı, başımızı kapıdan dışarı çıkarmadığımızı söyledi.

Şimdi ise bunun gülünç olduğunu kaydeden Akansoy, “2020 yılında sağlık alt yapımız yoktu ve acınacak durumdaydık. Sağlık yönünden çok gelişmiş durumdayız. Yatak sayımız, yoğun bakım kapasitemiz hemşire ve doktorumuz var” şeklinde konuştu.

Karantina doktor ekibinin de 7 Göğüs Doktoru, 4 İntaniyeci ile şuan 10 Göğüs Doktoruna ulaşıldığını ifade eden Akansoy, ekip olarak çok iyi durumda olduklarını kaydetti.

“Bu vaka sayısı ile kapanmayız”

Acil Durum Hastanesi’nin 66 yatak kapasitesi olduğuna değinen Akansoy, Ocak-Şubat aylarında vakaların patlaması ile yatakların arttığını kaydetti. Bugün şartların oldukça iyi durumda olduğunu belirten Akansoy, “Çıkan bu güncel vakalar kapanmamızı gerektirmez. Önemli olan hastanelerin dolup taşmaması, Ocak ve Şubat ayları bizi ezdi geçti çünkü aşılama henüz yoktu. Hastaneler dolup taşmıştı” dedi.

Pandemi Hastanesi’nde bugünün şartlarında, 40 hastada 1 hastanın yatışının yapıldığını da kaydeden Akansoy, son iki ayda ortalama hasta yatırma oranının 100 vakanın altında olduğunu ifade etti.

Akansoy aşılanmanın önemine dikkati çekti…

Doktor Mustafa Akansoy, ilkbahar ayına girerken aşılanmanın arttığını son 3 aydır ölüm oranlarında yoğun bakıma giren hasta sayısında ciddi bir azalma yaşandığını kaydetti.

Akansoy, “Aşıya hız verildi. Hem iklimin müsait olması, insanların açık havada buluşması vaka sayısında düşüş yaşattı” dedi.

“60 vaka hafiften ürkütüyor… Sinirlerimiz geriliyor”

Şuan hastanede 32 hastanın tedavisinin devam ettiğini bu şartlarda kapanmaya gitmeye gerek olmadığını vurgulayan Akansoy, “200 hastaya dayandığımız günler oldu. O dönemler kabus gibiydi bizim için. Hafif hafif 60 vaka ürkütürken, sinirlerimiz de geriliyor, ne oluyoruz? Arkası gelecek mi diye düşünüyoruz.”

“Düğünler bulaş için alarm veriyor… Kişiler kendini korusun”

Vakaların artması halinde tedbirlere elbette gidileceğini kaydeden Doktor Akansoy, “Bize doktor verildiği sürece, bakarız sıkıntı yok. Diğer bölümlerden de doktor aldık” dedi.

Yerel bulaşın halkın içinde olduğuna dikkati çeken Akansoy, 1 yıl önce Kıbrıs’ın güneyi ve yurt dışının bahane olarak gösterildiğini ancak bulaşın halk içinde olduğunu vurguladı.

Aşılanmanın bitene kadar bunların yaşanacağını kaydeden Akansoy, hava sıcaklığının artmasının salgına etki etmediğini sadece bireylerin açık havada toplanarak bulaş riskini azalttığını söyledi.

Şimdi ise en büyük tehlikenin düğünlerde olduğunu işaret eden Akansoy, “En büyük derdimiz düğünler. Geçen yıl yapılamayan düğünlere bu yıl ağırlık verildi. Ancak burada kurallara uyulmuyor ve sosyal hayatımızı kısıtlamak adına kendimiz kaşınıyoruz” dedi.

Sayının artabileceğini ancak sağlık sisteminin ezilmediği sürece sıkıntı olmadığını vurgulayan Akansoy, “Sorunlar yatak kapasitemiz dolduğu zaman yaşanır” şeklinde konuştu.

Ağustos ayında ‘üçüncü doz’ gündemde…

Toplumun hızla aşılandığını, aylar önce hastaneye gelen 70 ile 80 yaş hastaların perişan halde olduğunu kaydeden Akansoy, “Yaşlı vakalar şimdi çok rahat geliyorlar. Yine de dikkat edilmediği takdirde öldürebilir. İhtimaller azaldı ve hastalık hafif atlatılıyor” şeklinde konuştu.

Sağlık politikasında güneyden daha iyi bir şey yaptıklarının da altını çizen Akansoy, hastaları eve göndermediklerini, kontrol altına aldıklarını ifade etti. 40 yaş altına şikayetler hariç tomografi çekilmediğini de kaydeden Doktor Akansoy, “Temaslılar kendini saklamasın. Saklamak can kaybı demektir” dedi.

Hastaların tetkikleri sonrası uzamanlar tarafından kontrol edildiklerini ne gerekiyorsa onun hemen yapıldığını ifade eden Doktor Akansoy, kişilerin kendilerini koruması gerektiğini söyledi. Aşı seçeneğimizin de olmadığını kaydeden Akansoy şunları söyledi: “İngiliz varyantından da korkmuştuk, delta varyantı da 90’dan fazla ülkede görüldü… Eninde sonunda bize de gelecek kaçamayız. İngiliz varyantı gençleri tuttu. Daha çok zatürre gördük, aşılanma olunca azaldı. Görüp yaşayacağız. Varyant geliştiğinde yüzde 80 İngiliz varyantı darmadağın etmişti bizi. Aşılama çok önemli yeniden çok ciddi bir hız kazandı 190 -200 bine geldik tek dozda çift dozda da 80 bin üzerinde. 1 ay sonra hedefe yaklaşacağız yüzde 50’yi devireceğiz. Aşı seçeneğimiz yok… Ağustos ayına kadar üçüncü dolar da yapılacak.”

Akansoy önümüzdeki 2 aya dikkati çekti… “Delta geliyor, korkmamız gerek” …

Delta varyantının çok tehlikeli olduğunu, hızlı bulaştırıp hastalığı çok hızlı yaydığını kaydeden Akansoy, “Çok hızlı zatürre yapıyor ve en sağlıklı insanın bile garantisi yok” dedi.

Ağustos ve Eylül ayları için bir takım senaryolar öngördüklerini de ifade eden Akansoy, hastanenin taşmadığı sürece çalışacak doktor hemşiresi olduğu sürece sıkıntının olmadığını söyledi. Akansoy “Hastanenin dolması halinde ise flim kopar” diye konuştu.

224 yatak olduğunu bu yatakların yüzde 70 ile 80’nin dolması halinde kapanmaya doğru gidileceğini kimi ülkede yatak sınırının ise yüzde 65 olduğunu ifade eden Akansoy şöyle devam etti: “Kötüleşen hastayı hemen yakaladığımız için doluluk oranını daha da arttırabiliriz. İnsanlar çok dikkatsiz en büyük sorun denetimsizlik, kaç kişiye ceza kesildi ve ödedi? Emsal teşkil edecek yaptırım yok ne yazık. İnsanlar bu yüzden çok rahat… Varyantlar çok çıkacak… Delta geliyor korkmamız gerekiyor… Tedbir yok, denetim yok… Dikkat etmezsek 200 ile 300’leri görürüz… Bu iş bu yıl bitmez gerçekten insanlığın dikkat etmesi gerekir”

“Öğretmenler tedbirli ve cesur olsunlar. Bir yıl daha ertelenemez”

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Doktor Mustafa Akansoy, salgının eğitimde de çok büyük kayıplara yol açtığını bu yıl öğretmenlerin de aşılanarak yüz yüze eğitimin kaçınılmaz olduğuna değindi. Eylül ayında öğretmenlerin maskelerini takarak, gerekli tedbirlerle ders başı yapması gerektiğini vurgulayan Akansoy, “Pozitif çıkacak mı? Elbette... Hemen tedbirler alınacak ama bu yıl eğitim ötelenemez. Öğretmenler tedbirli ve cesur olsunlar, bu yıl fedakarlık süresi öğretmenlerimizde… Risk alıp ders başı yapacaklar, bir yıl daha ertelenemez” diye konuştu.