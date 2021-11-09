Delta hızını artırdı, Avrupa’da tablo ağır

İlk Covid-19 vakasının görülmesinin ikinci yılı birkaç hafta sonra doluyor. Ancak, vakalar hız kesmiyor. Tüm dünyada görülen vaka sayısı 250 milyonu aştı. Ölüm sayısı başlangıçtaki oranda olmasa da devam ediyor.



Son dönemde etkili ola Delta varyantı sebebiyle yetkililer her 90 günde bir 50 milyon yeni vakanın görüldüğünü ifade ediyor. Salgın başladığında virüsün 50 milyon kişiye ulaşması yaklaşık bir yıl sürmüştü.

Aşılama yapılan ülkeler nedeniyle yeni vaka görülme oranlarında geride bırakılan üç aya göre yüzde 36’lık düşüş göze çarpıyor. Yetkililer her ne kadar birçok ülkede aşılama nedeniyle salgının büyük dalgalarının geride bırakıldığını düşünse de yaklaşan kış ayları, yeni vaka sayılarının artışa geçmesi konusunda kaygılara neden oluyor.





Doğu Avrupa'da yükseliyor

Salgın görülen 240 ülkeden 55’inde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bu ülkeler arasında Rusya, Ukrayna ve Yunanistan ilk sıralarda yer alıyor. Uzmanlar, Doğu Avrupa ülkelerinde aşılama oranlarının çok düşük olduğuna, bu sebeple vaka sayılarında artışların sürdüğüne işaret ediyor. Rusya’da rekor can kayıpları ve vaka sayıları nedeniyle bazı bölgelerde yeniden kısıtlamalara gidiliyor.

Bunun adı aşı eşitsizliği



Resmi verilere göre halen dünya nüfusunun yarısından fazlası tek doz dahi aşı olamamış durumda. Aşılama oranı düşük gelirli ülkelerde yüzde 5'in altına iniyor. Özellikle gelir seviyesi düşük olan ülkelerin aşıya ulaşmaları imkansız görünüyor.



Dünya Sağlık Örgütü ve diğer bazı yardım kuruluşları, G-20 ülkelerinden önümüzdeki 12 ay süresince yoksul ülkelere aşı, test kiti ve ilaç sağlayabilmek için 23,4 milyar dolar yardım talebinde bulundu.



Dünya Sağlık Örgütü’nden uzman Maria Van Kerkhove, virüsün 2022 yılının sonuna doğru kontrol altına alınabileceğini düşündüklerini söyledi.

Türkiye'de yedi gündür artışta



Türkiye’de açıklanan son 1 haftalık ortalama vaka sayısı 28.384 seviyesine çıktı. Türkiye bu ortalama ile son 7 günde en çok vaka görülen dördüncü ülke oldu. Türkiye’nin önünde ABD, Rusya, Birleşik Krallık bulunurken beşinci sırada ise Almanya yer alıyor. Reuters’ın özel olarak hazırladığı “Covid-19 takip platformunda”, “Türkiye’deki ortalama yeni corona virüsü vakaları sayıları son 7 gündür düzenli olarak artıyor” ifadesi yer aldı.

Günlük vaka sayısının yüksek olduğu ülkeler

Rusya: 39 bin

Birleşik Krallık: 30 bin

ABD: 23.165

Hindistan: 11.648

Türkiye: 28.000

Almanya: 20.701

Macaristan: 17.834

Ukrayna: 17.149

Hollanda: 11.349

Avusturya: 8554

Polonya: 7.376

Çekya: 5736

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Hollanda’da maskeli hayata yeniden dönüş

Hollanda, aşılamaya rağmen COVID-19 vakalarının artmaya devam etmesi üzerine pandemi kısıtlamalarını tekrar devreye alan ilk Batı Avrupa ülkelerinden oldu. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dün düzenlediği basın toplantısında vaka artışının önüne geçmek amacıyla açık alanda maske takma zorunluluğu ve 1.5 metre sosyal mesafe kuralının yeniden uygulanacağını duyurdu. Rutte ayrıca restoran ve müze gibi kalabalık mekânların girişinde aşı veya negatif PCR testi durumunu sorgulayan Covid-19 pasaportu uygulamasının da uzatıldığını belirtti. Kısıtlamaların yaklaşık 2 ay önce kalktığı ülkede geçen hafta ortalama günlük vaka sayısı, önceki haftaya göre yüzde 39 artış göstererek 7.711 olarak açıklanmıştı. 17 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yüzde 85’i aşılanmış durumda.

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ABD, 20 ay aradan sonra yasağı kaldırdı

ABD 20 aylık seyahat yasağına son vererek, çifte aşılı yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişine izin vermeye başladı. Yasak eski ABD Başkanı Donal Trump tarafından Covid-19 salgını üzerine başlatılmıştı. Birçok havayolu şirketi, çift doz aşılılar, test yaptıranlar ve temas takibini kabul edenler için kısıtlamaların kalkmasıyla ziyaretçi seli bekliyor. ABD yönetimi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, önce sınırlarını 2020 başında Çinli ziyaretçilere kapatmış, kısıtlamalar daha sonra diğer ülkelere de getirilmişti.

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Almanya’da en yüksek vaka rekoru kırıldı

Almanya’da koronavirüs vaka sayıları her gün yeni rekorlar kırıyor. Geçen Cuma 24 saatte virüs bulaşanların sayısı 37 bin 120 ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra, 100 bin nüfus başına bir haftada tespit edilen vaka sayısını gösteren insidans değeri 201,1’e yükseldi.



Şimdiye kadarki en yüksek insidans rakamı 197,6’yla, geçen yıl Aralık ayında kaydedilmiş, bunun hemen ardından Almanya, tamamen kapanmaya gitmek zorunda kalmıştı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 33 ölümle toplam ölüm vakalarının sayısı da 97 bine yaklaştı.



Almanya’da ülke nüfusunun sadece yüzde 67,1’i tam aşılanmış durumda.



Uzmanlar önümüzdeki haftalarda havaların daha da soğuması ve Noel öncesinde çok sayıda insanın bir araya geleceği kutlamaların yoğunlaşacak olması nedeniyle, hem vaka hem de ölüm sayılarının yeniden hızla artacağından endişe ediyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn, daha önce iki kez aşı olan 60 yaş ve üzerindeki herkese güçlendirici üçüncü doz aşının yapılması çağrısında bulunurken, aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların daha da sertleştirilmesi planlanıyor.