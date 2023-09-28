Delilleri karartma suçundan bir kişi tutuklandı
PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Gazimağusa'da "delilleri karartma" suçundan dolayı bir sivil tutuklandı.
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PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Gazimağusa'da "delilleri karartma" suçundan dolayı bir sivil tutuklandı.
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