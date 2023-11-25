Değirmenlik Sağlık Merkezi binası yıkıldı

Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminin ardından ortaya çıkan hassasiyet ve yapılan çalışmalar sonucunda Değirmenlik Sağlık Merkezi binasının yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildiğini belirtti.

Dinçyürek, tadilat mı yıkım mı olacağı yönünde yapılan çalışmalar neticesinde binanın yıkılması kararı verildiğini ancak bu kararın geç çıkmasından dolayı yıkım işleminin de geciktiğini ifade etti.

Tüm projeleri sıfırdan hazırlanan Değirmenlik Sağlık Merkezi yeni binasının inşasına aynı yerde birkaç ay içinde başlanacağını belirten Dinçyürek, süratle bitirilmesi planlanan çalışmalar neticesinde 2024 yılının ilk çeyreğinde binayı bitirerek hizmete sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, yıkılan binanın metrekaresinden daha fazla bir alanı hizmete sunacaklarını, aynı zamanda 112 hızır servisinin de Değirmenlik’te konuşlanıp hizmet verilmesinin planlandığını kaydetti.

Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin yapımı için bütçeden 18 milyon Türk Lirası kaynak ayrıldığını ifade eden Dinçyürek, “Tamamen devletimizin kendi imkanları, Başbakanımızın verdiği talimat ve hükümetin sağladığı imkanlarla bölge halkına uzun yıllar hizmet edecek, bölge ihtiyacını karşılayacak bir sağlık merkezini hayata geçireceğiz” dedi.