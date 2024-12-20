32 sendika, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin Toplu İş Sözleşmesi ve Hayat Pahalılığı ödeneği konusundaki kararlarını protesto etmek amacıyla eylem ve grev uygulama kararı aldı

Yapılan ortak açıklamada, hükümetin kendilerine olumlu bir dönüş yapmaması halinde 25 Aralık tarihinden itibaren stratejik önem arz eden yerlerde grev ve eylemlere başlatacaklarını, söz konusu yasa tasarıları Meclis alt

komitesinde görüşüldüğü günde ise Genel Grev uygulayacaklarını bildirdi.

Açıklamada, "Çalışanların insanca yaşam hakkını gasp ederek geçim derdine düşmesini, fakirleşmesini hedefleyen dayatma politikalara karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu sadece sendikaların değil, tüm halkın mücadelesidir" ifadeleri de kullanıldı.

Açıklama şöyle:

"UBP-DP-YDP hükümetinin örgütlü çalışma hayatına, halkı fakirleştirmeye, tüm emekli ve ücretli çalışanların maaşlarını aşağıya çekme ve alım gücünü azaltmaya yönelik yasa değişiklik girişimlerine karşı mücadele etmek için bir araya gelen sendikalar olarak 19 Aralık Perşembe günü yaptığımız toplantı neticesinde, bir dizi eylem ve grev kararı almış bulunmaktayız.

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkına ve toplu sözleşmelerle elde edilen veya edilecek hakları engellemek isteyen yasa tasarısı örgütlü çalışma hayatına bir darbedir. Hayat Pahalılığı (HP) artışı ile ilgili önerilen ve artışların konsolide edilerek verildiği uygulamayı kaldırmayı öngören yasa tasarısı ise maaşların reel değerini düşürecek ve vatandaşın alım gücünü azaltacaktır.

Hükümeti son kez uyarıyoruz. İlgili yasa tasarıları ile ilgili tarafımıza olumlu bir dönüş yapılmaması durumunda 25 Aralık tarihinden itibaren stratejik önem arz eden yerlerde grev ve eylemlere başlayacağımızı, söz konusu yasa tasarıları Meclis alt komitesinde görüşüldüğü günde ise GENEL GREV uygulayacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Çalışanların insanca yaşam hakkını gasp ederek geçim derdine düşmesini, fakirleşmesini hedefleyen dayatma politikalara karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu sadece sendikaların değil, tüm halkın mücadelesidir.

UBP-DP-YDP Hükümetinin çalışanların fakirleşmesi ve toplumun örgütlü yapılarına karşı ortaya koymuş olduğu saldırılara, sendikalar gerekli cevabı en sert şekilde verecektir."

İmzacı sendikalar: KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ,

KOOPSEN, DEV-İŞ, Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş,

BES, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, BAYSEN, BÜRO-İŞ, HÜR-İŞ, BASS,

MALİYESEN, DAÜBİRSEN, HAKSEN, ÇAĞSEN, DAÜSEN, BASINSEN, TIP-İŞ, HTKS, KES, AS-SEN, KİEF, TÜRK-SEN, GIDA-SEN, EL-SEN, TELSEN Mağusa Türk Genel İş Sendikası