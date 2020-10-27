Davalarını cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa’da meydana gelen ‘Dükkân Açma’, ‘Sirkat’, ‘Kasti hasar’ ve ‘KKTC'den İkamet İzinsiz’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.G. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Ali Gencer, olayın 22 Ekim’de Lefkoşa’da Köşklüçiftlik bölgesinde meydana geldiğini anımsattı.

Gencer, zanlının işletmenin kasası içerisinde muhafaza edilen toplam bin 362 TL nakit parayı sirkat ettiğini yapılan muhaceret kontrollerinde ise adı edilenin 11.08.2020 tarihinden itibaren 73 gün ikamet izinsiz olarak KKTC'de kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının bir gönüllü ifade verip, suçunu itiraf ettiğini ancak sirkat edilen paranın tespit edilemediğini söyledi. Polis, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.