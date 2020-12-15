Davalarını 45 gün tutuklu bekleyecekler
52 gram uyuşturucu soruşturması tamamlandı. Uyuşturucu madde ile yakalanan zanlıların yasal statüleri olmadığı gerekçesi ile zanlılar tutuklu yargılanmak üzere 45 gün cezaevine gönderildi.
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Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde ile yakalan zanlılar A.K., ve G.K., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olguları anımsattı.
Polis, zanlıların 8 Aralık’ta 8. 52 gram 200 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile tutuklandıklarını söyledi.
Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini, maddelerin analize gönderildiğini, emarelere yasal statüleri olmayan zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.
Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlıların 45 günü aşmamak üzere tutuklu yargılanmalarına emir verdi.
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