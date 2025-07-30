DAÜ’deki güncel durum konuşuldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bugün parti genel merkezinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nı (DAÜ-SEN) kabul etti.

Görüşmede, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali de yer aldı. DAÜ-SEN’i temsilen ise Başkan Ercan Hoşkara ve bazı yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Sendika yetkilileri, “DAÜ-SEN Yükseköğretim ve DAÜ Bilgilendirmesi” başlıklı raporu Tufan Erhürman’a sundu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki güncel duruma ilişkin bilgi verdi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede taraflar, yükseköğretim politikaları ve DAÜ'nün geleceğine dair görüş alışverişinde bulundu.