DAÜ’de Ceza sahne aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 27’nci Bahar Festivali’nde dün gece Türkiye’nin ünlü rap sanatçılarından Ceza sahne aldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Ceza, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’ndaki konserde “Neyim Var Ki?”, “Fark Var” ve “Sus Pus” gibi hit parçalarını seslendirdi.

Konserde, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren tarafından Ceza’ya teşekkür plaketi takdim edildi.