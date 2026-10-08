DAÜ, KKTC Araştırma Merkezleri Ekosistemi Toplantısı’nda temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “KKTC Yükseköğretiminde Araştırma Merkezleri Ekosistemi: Deneyim Paylaşımı, İş Birliği Alanları ve Gelecek Perspektifi” başlıklı toplantıda temsil edildi.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, toplantıya DAÜ’yü temsilen, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, Akademik Proje-Araştırma Geliştirme Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Sakallı, Nanoteknoloji ve Çok Fonksiyonlu Yapılar Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Babak Safaei, Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ile Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zekâ, Bilişim ve İnovasyon Merkezi’ndeki toplantı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin mükemmeliyet merkezleri, araştırma merkezleri ve enstitülerinden 50’yi aşkın temsilciyi bir araya getirdi.

Toplantıya, üniversitelerin yanı sıra Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lefkoşa Program Koordinasyon Ofisi, Eğitim Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların başkan ve temsilcileri, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi temsilcileri de katıldı.

Toplantının açılış konuşmalarını, Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy ve YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca yaptı.

Konuşmalarda, KKTC üniversitelerinin uluslararası görünürlüğünün arttığı, nitelikli bilimsel üretimde önemli bir kapasiteye ulaşıldığı kaydedildi ve bu kapasitenin ortak projelere ve dış fon kaynaklarına dönüştürülmesi gerektiği belirtildi.

Toplantının ilk oturumunda katılımcı üniversiteler, araştırma kapasitelerini, öncelikli alanlarını, iyi uygulama örneklerini ve karşılaştıkları yapısal sorunları kısa sunumlarla paylaştı.

Programın ikinci bölümünde ise, farklı üniversitelerden temsilcilerin karma biçimde bir araya geldiği beş yuvarlak masada ortak araştırma vizyonu, kaynaklar ve iş birliği alanları tartışıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve uluslararası programlar masasının moderatörlüğünü de DAÜ üstlendi.

Ortak eylem önerileri belirlendi

Toplantının sonunda masa raportörleri, tartışma sonuçlarını özetledi ve ortak eylem önerileri belirlendi. Üniversitelerin altyapı ve uzmanlık envanterlerinin görünür kılınması, ortak araştırma çağrıları, araştırmacı hareketliliği ve fon programlarına koordineli başvuru mekanizmaları öne çıkan öneriler arasında yer aldı.

Beş üniversitenin temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu kurularak, sürecin düzenli toplantılarla kalıcı bir iş birliği platformuna dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

Bir sonraki çalıştaya DAÜ’nün ev sahipliği yapması da oy birliğiyle kabul edildi.