Lefkoşa'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı
Polis, Lefkoşa’da bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün yaralandığını bildirdi.
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Lefkoşa’da bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Hilmi Pehlivan (E-47), yönetimindeki ZV 126 plakalı araçla dikkatsizce seyrederken şerit değiştirdi ve aynı istikamette seyreden Begendık Kasymov (E-37) yönetimindeki AA 588 D plakalı motosikletin yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet park halinde bulunan KJ 059 plakalı araca çarparak durdu.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Begendık Kasymov, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde köprücük kemiğinde kırık teşhisiyle tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : lefkoşa, polis, trafik kazası