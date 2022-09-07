DAÜ ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği arasında İş Birliği Protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği arasında, toplum yararı için kültürel, sosyal, eğitim ve araştırma alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, protokolün imza töreni, dün saat 11:00’de, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında gerçekleşti.

Törene; Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, Asbaşkan Semra Erel, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Senal Amca da katıldı. Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın ile Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Jenkins imza koydu.

Hocanın: “DAÜ, yaşlıların yanında”

Törende konuşan DAÜ Rektörü Hocanın, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak, kaliteli eğitim ve araştırmanın yanında topluma hizmet noktasında da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi sürdürdüğünü ve bu iş birliği protokolünün de bu sorumluluğun bir parçası olduğunu kaydetti. DAÜ’nün yaşlıların hayatın bir parçası olmalarıyla ilgili çalışmalara katkı koymak istediğini belirten Hocanın, bu konuların dünyada bilimsel çerçevede ele alındığını ve DAÜ’nün de bu konuda uzman olan akademisyenleri ve personeli ile elinden gelen katkıyı vereceğini aktardı.