DAÜ Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi yeni başkanı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy…

Doğu Akdeniz Üniversitesi Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (DAÜ BAİM) başkanlığına Doç. Dr. Nilüfer Türksoy seçildi. Doç. Dr. Türksoy, üç dönemdir DAÜ BAİM'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nilüfer Türksoy, başkanlık görevine oy birliğiyle getirildi. DAÜ BAİM’in dün yapılan olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Metin Ersoy, Prof. Dr. Bahire Efe Özad, Doç. Dr. Ülfet Kutoğlu, Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç seçildi.