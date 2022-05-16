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DAÜ Bahar Festivali 18 Mayıs’ta başlıyor

DAÜ Bahar Festivali 18 Mayıs’ta başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali  iki yıl aranın ardından  18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali  iki yıl aranın ardından  18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen 25. Bahar Festivali etkinlikleri öğrencilerin yanı sıra, halka da açık ve ücretsiz olacak.

DAÜ Sosyal ve  Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından düzenlenen  Festival 18 Mayıs’ta saat 17.30’da festival yürüyüşü  ve 19.00’daki açılış töreni ile başlayacak.

Festival kapsamında Türkiye ve KKTC’den önemli isimler sahne alacak, söyleşilere katılacak.

Festivalin ilk konseri  Oğuzhan Koç, son konseri ise Haluk Levent ile yapılacak.
Ayrıca, Nilgün Belgün,  Dj Danny Avila,  Mehmet Ekin Vaiz,  Haldun Dormen, Aswad, Osman Alkaş gibi isimler konser ve söyleşileriyle festivale renk katacak. 

DAÜ öğrenci kulüpleri çeşitli organizasyonlar gereçekleştirecek, spor ve yarışma etkinlikleri düzenlenecek. 

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu,  organizasyonda yer alan birimlerin yetkilileri, Evşim Erel, Cemal Konnolu, Damla Sayman ve Burcu Betin ile birlikte DAÜ’de basın toplantısı düzenleyerek festivalle ilgili bilgi verdi.
İşçioğlu,  DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin,  üniversite öğrencilerinin iyi vakit geçireceği,  halkla  birlikte buluşacağı bir etkinlik olması dileğinde bulundu.

İşçioğlu,  birimleirn  festival hazırlıklarını büyük bir harmoni içerisinde çalışarak tamamladıklarını ve  festivalin büyük coşku yaratacağına inandıklarını söyledi.

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