“Danışmanların çoğu, sosyal medya ve iletişim danışmanı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı’nın, “Cumhurbaşkanlığı’nda kaç özel danışmanın bulunduğuna” dair soru önergesine Cumhurbaşkanlığı’ndan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi’nde kamuoyuna açıklanan yanıta göre, 2 Aralık 2022 itibariyle 65 özel danışman bulunuyor.

65 özel danışmana ise 2 milyon 205 bin TL’lik ödeme ayrılmış durumda.

CTP Milletvekilleri, söz konusu danışmanların 17’sinin senfoni orkestrası üyesi olduğunu, geriye kalan 47 ismin büyük bir kısmının “sosyal medya” veya “iletişimden” sorumlu olduğuna dikkat çekti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, danışmanların büyük bir kısmının sosyal medya danışmanı olduğunu söyledi, İletişim açısından bu kadar büyük hatalar yapan bir Cumhurbaşkanlığı için, biz bu danışmanlara bütçedeki rakamların gerekli olduğunu söyleyebilir miyiz?” diye sordu.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise, Tatar’ın sosyal medya taramaları yaptırmak adına ekipler kurduğunu ve kişileri takip ettirdiğini kendisinin söylediğini anımsattı, 47 özel danışmanının büyük çoğunluğunun reklam, basın ve sosyal medya ile görevlendirildiğini söyledi.

Şahali: “Bu danışmanlar arasında sosyal medya danışmanı görevlisi, iletişim uzmanı görevlisi var”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Mecliste yaptığı konuşmasında “Bu danışmanlar arasında sosyal medya danışmanı görevlisi, iletişim uzmanı görevlisi var. İletişim açısından bu kadar büyük hatalar yapan bir Cumhurbaşkanlığı için, biz bu danışmanlara bütçedeki rakamların gerekli olduğunu söyleyebilir miyiz?” diye sordu.

Solyalı: “Türkiye’den geri döndürülen insanların sebebi Ersin Tatar’dır”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise, “Sayın Tatar, Türkiye’de il il gezip, federasyon isteyenleri şikâyet ediyor, hainlikle suçluyor. Ben iddia ediyorum ki Türkiye’ye giremeyen Kıbrıslı Türklerle ilgili temel istihbaratı paylaşıyor” dedi.

Solyalı, Tatar’ın sosyal medya taramaları yaptırmak adına ekipler kurduğunu ve kişileri takip ettirdiğini kendisinin söylediğini anımsatarak, “Türkiye’ye giremeyen, girme sebebini bilmeyen, kapıdan geri döndürülen insanların sebebi, Ersin Tatar’dır” ifadelerini kullandı.

Tatar’ın kendi sosyal medya ekiplerini kurguladığını belirten Solyalı, “Cumhurbaşkanlığı Yasası’nın ‘Özel Danışmanlar’ başlıklı ilgili maddesi kapsamında istihdam edilen kişileri sorduk, yazılı bir yanıt aldık. Senfoni Orkestrası’nı dışarıda bıraktığımızda, 47 özel danışman görevlendirildi. Ve çoğunluğu da reklam, basın, sosyal medya görevlendirmesi” şeklinde konuştu.