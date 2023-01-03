“Danışman sayısı 13… Diğerleri sözleşmeli personel”

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Cumhurbaşkanlığı’ndaki danışman sayısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı’nda “danışman” olarak görevlendirilen personelin sayısının 13 olduğu, geriye kalan ‘sözleşmeli’ personelin ise uzmanlık alanlarına göre görevlendirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Cumhurbaşkanlığı’ndaki danışman sayısının 47 değil 13 olduğunu ileri sürdü ve iddiaları "yanıltıcı" olarak niteledi.

Donangil açıklamasında şunları kaydetti:

“CTP’den bir milletvekilinin soru önergesi ile ilgili olarak Başbakanlık tarafından istenen sözleşmeli personelin tam listesi, tarafımızdan Başbakanlığa gönderilmiş olup sözleşmeli personelin görevleri de açıkça belirtilmiştir.

Üzülerek görüyorum ki, sözleşmeli personelin görevleri açıkça belirtilmesine, büyük çoğunluğu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, müzakere heyeti ve protokol olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki personelin geçmiş cumhurbaşkanları tarafından da imzalanarak göreve başladığının açık olmasına rağmen, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünde ve bazı yayın organlarında gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulmuş ve Cumhurbaşkanı’mız Sn. Ersin Tatar bu gerçek dışı iddialarla hedef alınarak ‘Cumhurbaşkanlığı’nda 47 danışman’ olduğu ileri sürülmüştür.

Gerçek ise şudur; Cumhurbaşkanlığı Yasası’nın 10. Maddesi tahtında, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf R. Denktaş, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3’üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ve 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından da sözleşmeli personel istihdam edilmiş ve sözleşmeli personelin bazıları ‘danışman’ statüsü ile görevlendirilmiştir. Geriye kalan sözleşmeli personel ise uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmıştır.”

Aynı uygulamanın şimdi de devam ettiğini ve Cumhurbaşkanlığı’nda “danışman” olarak görevlendirilen personelin sayısı 13 olduğunu yineleyen Donangil, geriye kalan personelin ise uzmanlık alanlarına göre görevlendirildiğini belirtti.

Donangil, “Yine aynı 10. madde kapsamında Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan sözleşmeli personel sayısı 65 olup Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 18 üyesi de bu sayıya dahildir. Bunun dışında ise 19 sözleşmeli personel de eski cumhurbaşkanları tarafından istihdam edilmiş olup göreve devam etmektedir. Hâl böyle iken bazı muhalefet milletvekilleri ile bazı yayın organlarının kamuoyunu yanıltıcı iddialarda bulunması, gerçek dışı rakamlar ileri sürmesi kabul edilemezdir. Bu tür maksatlı iddialar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile devletin üst kurumu olan Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmaya yönelik olmaktadır. Halkımızı saygıyla bilgilendiriyorum” ifadelerine yer verdi.