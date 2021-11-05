Danışma'dan tarih çıkmadı: Partiler değerlendirecek, Kurul yeniden toplanacak

Danışma Kurulu seçim tarihi ve seçim yasasında yapılabilecek değişiklikleri görüştü, parti içlerindeki değerlendirmelerin ardından 'en kısa sürede yeniden toplanmak' üzere toplantısını tamamladı.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Danışma Kurulu toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplantıda gerek erken seçim tarihi gerek ise Seçim ve Halk Oylaması yasasında yapılabilecek değişiklikler üzerinde değerli parti başkan ve temsilcilerimiz görüşlerini aktarmışlardır.

Bu çerçevede seçim tarihi üzerinde uzlaşıya varılması durumunda, bu tarihe kadar bütçenin hazırlanıp sunulması ve Meclis’ten geçmesi, komitelerden oy birliği ile geçen yasaların Genel Kurul gündemine gelmesi gibi konuların takvimlendirilmesi hususunda görüşler ortaya konmuştur.

Bildiğiniz gibi UBP Genel Başkanı Sayın Faiz Sucuoğlu’nun yeni kabineyi bugün Sayın Cumhurbaşkanına sunması beklenmektedir. Sayın Sucuoğlu’nun bu nedenle toplantıdan erken ayrılması durumu hasıl olmuştur. Sayın siyasi parti Başkanlarımız bütün parti Başkanlarının katılımıyla konunun tekrar detaylıca ele alınmasını uygun görmüşlerdir.

Bazı siyasi partilerimiz de, aktarılan konuları kendi gruplarında değerlendirecektir. Bizler de mümkün olan en kısa sürede Danışma Kurulu’nu yeniden toplantıya çağırmayı arzu ediyoruz”

Zalihe Çavuşoğlu, toplantı salonunda yer alan toplantıya UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu katıldı.

Toplantıda ayrıca UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu ve Sunat Atun, CTP’den Asım Akansoy ve Fazilet Özdenefe, HP’den Tolga Atakan ve Jale Refik Rogers ve DP’den Koral Çağman da yer aldı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da toplantıya katıldı.