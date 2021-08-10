Dalından üzüm topladılar,  şarap tattılar

Mehmetçik’te faaliyet gösteren Çelebi Garden Otel’de bağ bozumu etkinliği gerçekleşti. Buse Çelebi’nin yaratıcı düşüncesiyle organize edilen etkinlik hem yurttaşlar hem de yabancılardan yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılanlar dalından üzüm topladı, şarap ve şarap kültürü hakkında da bilgi edindi.

Aile işletmesi olan otelde etkinliğe büyük ilgi gösterildi.

Turizmci ve rehber Engin Şah öncülüğünde yapılan etkinlikler, turizme katkı sağlanıyor.

Yaklaşık 2 saat süren seminerde eğitmen Cem Tilki tarafından şarabın tarihi hakkında bilgi verildi.

Etkinliğe katılanlar şarap içimi gerçekleştirdi, bağdan üzümlerin nasıl kesileceğine kadar bilgi edindi.