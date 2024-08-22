Dalında kalan Valencia ürün tespit çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, dalında kalan Valencia ürün tespit çalışmalarının Rekolte Tespit Komitesi tarafından isim bazında tamamlandığını kaydetti.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Narenciye Rekolte Tespit Formunda imzası eksik olan üreticilerin ödeme aşamasında bir problem yaşamaması adına en geç 28 Ağustos Çarşamba gününe kadar Güzelyurt Tarım Dairesine başvurmaları gerektiği vurgulandı.