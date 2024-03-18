Dağcılık Spor Derneği Koruçam’da yürüyüş düzenledi

Dağcılık Spor Derneği, Koruçam (Kormacit) ve Medoş Laleleri parkurunda yürüyüş düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, yürüyüşte Medoş Laleleri ve adaya özgü endemik bitki türleri hakkında bilgi de verildi.

Sorumlu rehber Mustafa Kendir eşliğinde sabah 07.30’da başlayan yürüyüş yaklaşık iki buçuk saat sürdü ve sekiz kilometre yol kat edildi.

Dağcılık Spor Derneği her hafta farklı yerlerde yürüyüş düzenliyor.